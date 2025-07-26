Мобилизация в Украине: могут ли на блокпостах проверять военно-учетные документы

Во время действия военного положения в Украине граждан могут останавливать на блокпостах для дополнительных проверок. Уполномоченные лица также имеют право требовать предъявить определенные документы.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на объяснения адвоката адвокатского бюро "Ивана Хомича" Елены Воронковой для "РБК-Украина".

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Какие документы проверяют на блокпостах?

Юрист объяснила, что уполномоченные лица имеют право останавливать транспортные средства в случае проезда транспортных средств через блокпосты и контрольные пункты въезда-выезда.

Если вас останавливают на блокпосту, вы имеете право просить у уполномоченного лица назвать причину остановки транспортного средства, если такое лицо причину не называет, то чисто теоретически любые другие требования вы можете не выполнять,

– добавила Елена Воронкова.

По ее словам, на блокпостах могут потребовать показать водительское удостоверение, паспорт гражданина Украины и военно-учетный документ. К тому же могут проверить полис страхования гражданской ответственности водителя.

Сейчас чуть ли не большим спросом чем водительское удостоверение пользуется военно-учетный документ. Это связано с введением военного положения и общей повышенной бдительностью наших правоохранительных органов и активных процессов мобилизации,

– отметила адвокат.

Напомним, граждане Украины мужского пола, которым в этом году исполняется 17 лет, должны до 31 июля стать на воинский учет призывников. В ТЦК отметили, что такие меры не равны призыву на военную службу.