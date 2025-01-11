Могут ли мобилизовать мужчин, переживших инсульт

В Украине продолжается всеобщая мобилизация и военное положение. Однако мужчины, имеющие болезни кровеносной системы могут быть признаны непригодными к службе.

В частности, это касается лиц, перенесших инсульт или имеющих нарушение мозгового кровообращения. Об этом сообщает 24 Канал.

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С какими болезнями мужчину могут освободить от мобилизации

Согласно приказу Министерства обороны №262 от 27 апреля 2024 года, мобилизации не подлежат мужчины с такими болезнями:

цереброваскулярные болезни со значительными нарушениями функций (инсульт, инфаркт, тромбоз);

болезни артерий, осложняющие кровообращение (атеросклероз, стеноз, эмболия);

патологии вен и лимфатических узлов с серьезными нарушениями функций (варикоз, тромбофлебит);

сердечная недостаточность 2-Б и 3-й стадии;

гипертония 3-й стадии с поражениями органов-мишеней.

Отметим, что для того чтобы освободиться от мобилизации нужно пройти военно-врачебную комиссию и иметь документальное подтверждение болезни.

Напомним, что мобилизации также не подлежат военнообязанные, имеющие бронирование, люди с инвалидностью и лица, занятые постоянным уходом за больной женой, ребенком или одним из родителей.