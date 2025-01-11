Могут ли мобилизовать мужчин, переживших инсульт
В Украине продолжается всеобщая мобилизация и военное положение. Однако мужчины, имеющие болезни кровеносной системы могут быть признаны непригодными к службе.
В частности, это касается лиц, перенесших инсульт или имеющих нарушение мозгового кровообращения. Об этом сообщает 24 Канал.
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С какими болезнями мужчину могут освободить от мобилизации
Согласно приказу Министерства обороны №262 от 27 апреля 2024 года, мобилизации не подлежат мужчины с такими болезнями:
- цереброваскулярные болезни со значительными нарушениями функций (инсульт, инфаркт, тромбоз);
- болезни артерий, осложняющие кровообращение (атеросклероз, стеноз, эмболия);
- патологии вен и лимфатических узлов с серьезными нарушениями функций (варикоз, тромбофлебит);
- сердечная недостаточность 2-Б и 3-й стадии;
- гипертония 3-й стадии с поражениями органов-мишеней.
Отметим, что для того чтобы освободиться от мобилизации нужно пройти военно-врачебную комиссию и иметь документальное подтверждение болезни.
Напомним, что мобилизации также не подлежат военнообязанные, имеющие бронирование, люди с инвалидностью и лица, занятые постоянным уходом за больной женой, ребенком или одним из родителей.