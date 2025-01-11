Зокрема, це стосується осіб, які перенесли інсульт чи мають порушення мозкового кровообігу. Про це повідомляє 24 Канал.

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З якими хворобами чоловіка можуть звільнити від мобілізації

Згідно з наказом Міністерства оборони №262 від 27 квітня 2024 року, мобілізації не підлягають чоловіки з такими хворобами:

цереброваскулярні хвороби зі значними порушеннями функцій (інсульт, інфаркт, тромбоз);

хвороби артерій, що ускладнюють кровообіг (атеросклероз, стеноз, емболія);

патології вен та лімфатичних вузлів із серйозними порушеннями функцій (варикоз, тромбофлебіт);

серцева недостатність 2-Б та 3-ї стадії;

гіпертонія 3-ї стадії з ураженнями органів-мішеней.

Зазначимо, що для того аби звільнитися від мобілізації потрібно пройти військово-лікарську комісію та мати документальне підтвердження хвороби.

Нагадаємо, що мобілізації також не підлягають військовозобов'язані, що мають бронювання, люди з інвалідністю та особи, що зайняті постійним доглядом за хворою дружиною, дитиною чи одним з батьків.