Мобилизация в Украине: могут ли мобилизовать мужчин после 60 лет

В Украине, согласно нынешнему законодательству, в армию могут привлекать военнообязанных мужчин от 25 до 60 лет. В то же время в Раде предлагают убрать предельный возраст пребывания на военной службе.

Для этого в парламенте уже зарегистрировали соответствующий законопроект. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ТСН.

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Можно ли мобилизовать тех, кому за 60

Авторами законопроекта №10084 стали народные депутаты от фракции "Восстановление Украины" Александр Юрченко и Анатолий Бурмич. В пояснительной записке указано, что его цель – устранить возрастную дискриминацию и привлечь как можно больше граждан для защиты территориальной целостности страны.

Документ предлагает предоставить военнослужащим Вооруженных сил Украины и других военных формирований, которые имеют высокий уровень профессиональной подготовки, необходимый опыт и признаны годными военно-врачебной комиссией, право оставаться на службе во время военного положения даже после достижения предельного возраста – без возрастных или срочных ограничений.

Однако здесь возникает вопрос, означает ли это, что мужчинам старше 60 лет смогут вручать повестки и забирать их на фронт. Адвокат Марина Бекало убеждает, что предлагаемые инициативы по мобилизации касаются только действующих военнослужащих.

Такие изменения, в случае принятия указанного законопроекта, касаются исключительно действующих военнослужащих, которые на момент прохождения военной службы во время военного положения достигли предельного возраста и изъявили желание продолжить службу,

– рассказала она.

Поэтому, этот законопроект не предусматривает вручения повесток и призыв мужчин после 60 лет.

В то же время стоит отметить, что сейчас в украинском законодательстве действует норма, когда военные могут продолжать службу после 60 в течение 5 лет после достижения предельного возраста.

Это возможно, если военнослужащие имеют достаточный профессиональный опыт, хорошее состояние здоровья (подтвержденное военно-врачебной комиссией) и желание продолжить службу в армии.