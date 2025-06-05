В Минобороны объяснили, что ждет военнообязанных, которые не прошли ВВК

Кто не успел пройти ВВК до 5 июня – нарушил правила учета. В Минобороны заявили, что ответственности не избежать.

Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на Радио Свобода. Представитель Министерства обороны Дмитрий Лазуткин отметил, что всех военнообязанных, которые не успели пройти повторную военно-врачебную до 5 июня 2025 года, будут считать нарушителями правил воинского учета.

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В Минобороны пригрозили штрафами за непрохождение ВВК

По его словам, срок повторного прохождения ВВК продлевать не планируют. Это означает, что те, кто проигнорировал требование, могут быть привлечены к административной ответственности по статье 210 КУоАП.

Люди, которые уже начали этот процесс, смогут пройти военно-врачебную комиссию и получить свой новый статус. Но те, кто не появился, будут классифицированы как нарушители правил воинского учета в особый период,

– подчеркнул Лазуткин.

По информации Минобороны, сейчас после повторного осмотра около 7 – 8% лиц признаны полностью непригодными к службе. Еще 7% признаны полностью пригодными. Другие – частично пригодны к службе в тыловых подразделениях, медицинских частях, учебных заведениях и тому подобное.

Что известно о повторном прохождении ВВК:

Конечный срок – 5 июня (включительно).

Это касается тех, кого до 4 мая 2024 года признали ограниченно годными.

Категория "ограниченно годный" больше не существует – вместо нее будут действовать новые статусы.

В частности, после прохождения ВВК граждане могут получить такие категории:

Непригоден к военной службе с исключением с учета

Непригоден с переосвидетельствованием через 6–12 месяцев

Временно непригоден (из-за лечения или других причин)

Пригоден к службе в частях обеспечения, ТЦК и СП, учебных заведениях, медицинских или логистических подразделениях

Пригоден к военной службе.

В Минобороны отмечают, что даже те, кто имеет отсрочку или бронирование, все равно должны были пройти ВВК до 5 июня.

Если не успели – стоит немедленно обратиться в ТЦК и объяснить ситуацию. Иначе – штраф или ответственность согласно закону.