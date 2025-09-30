Основные изменения в правилах автоматической постановки на воинский учет призывников, военнообязанных и резервистов собрал 24 Канал, ссылаясь на действующее законодательство.

Как теперь регулируется процесс воинского учета?

Более года назад правительство ввело экспериментальную систему автоматического подтверждения и проверки данных о призывниках и военнообязанных, которая стартовала 22 августа 2024 года и должна была длиться 1 год.

Этот проект регулировался постановлением № 932, которое в частности регулировало автоматическое внесение мужчин на воинский учет при оформлении паспортов за рубежом.

Однако, постановлением № 1203 от 25 сентября 2025 года правительство узаконило и расширило эти положения, сделав их постоянной частью порядка ведения воинского учета.

Обратите внимание! Отныне автоматическая постановка на воинский учет распространяется на мужчин в возрасте от 25 до 60 лет, которые ранее не состояли на учете.

Процедура будет происходить на основе информации из государственных реестров и баз данных, в частности, Государственной миграционной службы, Центризбиркома, Налоговой службы, Пенсионного фонда, Министерства образования, Госпогранслужбы и других.

При этом на военную медкомиссию для постановки на учет направлять не будут.

Военнообязанные, которые участвуют в автоматической постановке, будут прикреплены к территориальным центрам комплектования и социальной поддержки по зарегистрированному или задекларированному месту жительства.

Если такое место определить не удастся, их будут приписывать в центр, определенного Генеральным штабом.

К слову, несмотря на общепринятые правила учета, существуют отдельные категории граждан, которые имеют законные основания для исключения из него, например, из-за достижения предельного возраста, признания непригодными к службе, потерю гражданства и тому подобное.

Кого могут автоматически снять с воинского учета?

Об исключении из реестра, теперь это будет осуществляться автоматически в день достижения 60-летия. То есть военнообязанных будут исключать с учета в течение семи дней.

В то же время снятие с учета может применяться в следующих случаях:

переезд в другой населенный пункт с одновременной постановкой на учет по новому адресу;

призыв или поступление на военную службу или обучение в военном учебном заведении;

направление на отбытие наказания;

включение в состав военного оперативного резерва;

другие случаи, определены решениями Министерства обороны, Службы безопасности Украины или разведывательных органов.

Также правительство уточнило порядок постановки на учет призывников. Теперь юноши должны стать на воинский учет в период с 1 января по 31 июля года, когда им исполняется 17 лет.

Это можно сделать через электронную идентификацию в системе "Резерв+" или лично обратиться в ТЦК. Если человек пропустил этот срок, то после 31 июля постановка на учет будет происходить только лично.

По мнению правительства, такие нововведения должны упорядочить воинский учет и уменьшить количество ошибок и дублирований в реестрах.

