Основні зміни в правилах автоматичного взяття на військових облік призовників, військовозобов'язаних та резервістів зібрав 24 Канал, посилаючись на чинне законодавство.

Як тепер регулюється процес військового обліку?

Понад рік тому уряд увів експериментальну систему автоматичного підтвердження та перевірки даних про призовників і військовозобов'язаних, яка стартувала 22 серпня 2024 й мала тривати 1 рік.

Цей проєкт регулювався постановою № 932, що зокрема регулював автоматичне внесення чоловіків на військовий облік при оформленні паспортів за кордоном.

Однак, постановою № 1203 від 25 вересня 2025 року уряд узаконив та розширив ці положення, зробивши їх постійною частиною порядку ведення військового обліку.

Зауважте! Відтепер автоматичне взяття на військовий облік поширюється на чоловіків віком від 25 до 60 років, які раніше не перебували на обліку.

Процедура відбуватиметься на основі інформації з державних реєстрів і баз даних, зокрема, Державної міграційної служби, Центрвиборчкому, Податкової служби, Пенсійного фонду, Міністерства освіти, Держприкордонслужби та інших.

При цьому на військову медкомісію для постановки на облік направляти не будуть.

Військовозобов'язані, які беруть участь в автоматичній постановці, будуть прикріплені до територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки за зареєстрованим або задекларованим місцем проживання.

Якщо таке місце визначити не вдасться, їх приписуватимуть до центру, визначеного Генеральним штабом.

До слова, попри загальноприйняті правила обліку, існують окремі категорії громадян, які мають законні підстави для виключення з нього, наприклад, через досягнення граничного віку, визнання непридатними до служби, втрату громадянства тощо.

Кого можуть автоматично зняти з військового обліку?

Щодо виключення з реєстру, тепер це буде здійснюватися автоматично у день досягнення 60-річчя. Тобто військовозобов'язаних виключатимуть з обліку протягом семи днів.

Водночас зняття з обліку може застосовуватися в наступних випадках:

переїзд до іншого населеного пункту з одночасною постановкою на облік за новою адресою;

призов або вступ на військову службу чи навчання у військовому навчальному закладі;

направлення на відбуття покарання;

включення до складу військового оперативного резерву;

інші випадки, визначені рішеннями Міністерства оборони, Служби безпеки України або розвідувальних органів.

Також уряд уточнив порядок постановки на облік призовників. Тепер юнаки мають стати на військовий облік у період з 1 січня по 31 липня року, коли їм виповнюється 17 років.

Це можна зробити через електронну ідентифікацію в системі "Резерв+" або особисто звернутися до ТЦК. Якщо людина пропустила цей термін, то після 31 липня постановка на облік відбуватиметься тільки особисто.

На переконання уряду, такі нововведення мають упорядкувати військовий облік і зменшити кількість помилок та дублювань у реєстрах.

