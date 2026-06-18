Об этом сообщает Харьковская областная ТЦК и СП.

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Что нужно знать о вручении повесток?

Повестку могут сформировать через Единый государственный реестр призывников, военнообязанных и резервистов или оформить на бумажном бланке. Оба варианта имеют одинаковую юридическую силу, а проверка проводится путем считывания QR-кода.

Как отметили в ТЦК, повестку могут:

вручить лично представители группы оповещения;

вручить непосредственно в ТЦК и СП;

отправить заказным почтовым отправлением.

В случае отправки по почте документ доставляют по адресу проживания, который гражданин указал в учетных данных, или по зарегистрированному адресу.

Важно! У мужчин есть три дня, чтобы забрать из почтового отделения заказное письмо, отправленное ТЦК на адрес военнообязанного.

При этом сроки явки в ТЦК зависят от места проживания:

до 7 дней — для жителей областных центров;

до 10 дней — для других населенных пунктов с момента отправки повестки.

По закону уважительными причинами неявки считаются стихийные бедствия, болезнь, военные действия, другие обстоятельства непреодолимой силы, а также смерть близких родственников. Все причины должны быть документально подтверждены.

Что будет, если игнорировать повестку?

По словам представителей, если повестка была вручена надлежащим образом (лично или по почте), человек считается должным образом уведомленным о необходимости явки и возможных последствиях неявки.

За нарушение правил воинского учета и законодательства о мобилизации предусмотрена административная ответственность в виде штрафа от 17 до 25,5 тысяч гривен.

Кроме того, человека, не явившегося по повестке, могут объявить в розыск.

В ТЦК также подчеркнули, что систематическое игнорирование повесток станет основанием для привлечения к уголовной ответственности и других правовых ограничений.