Про це повідомляє Харківський обласний ТЦК та СП.

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Що треба знати про вручення повісток?

Повістку можуть сформувати через Єдиний державний реєстр призовників, військовозобов'язаних і резервістів або оформити на паперовому бланку. Обидва варіанти мають однакову юридичну силу, а перевірка проводиться шляхом зчитування QR-коду.

Як зазначили в ТЦК, повістку можуть:

вручити особисто представники групи оповіщення;

вручити безпосередньо в ТЦК та СП;

надіслати рекомендованим поштовим відправленням.

У випадку відправки поштою документ доставляють за адресою проживання, яку громадянин зазначив в облікових даних, або за зареєстрованою адресою.

Важливо! Щоб забрати рекомендований лист, який надіслав ТЦК на адресу військовозобов'язаного з пошти, у чоловіків є три дні.

Натомість строки явки до ТЦК залежать від місця проживання:

до 7 днів – для жителів обласних центрів;

до 10 днів – для інших населених пунктів з моменту надсилання повістки.

За законом, поважними причинами неявки вважаються стихійні лиха, хвороба, воєнні дії, інші обставини непереборної сили, а також смерть близьких родичів. Усі причини мають бути документально підтверджені.

Що буде, якщо ігнорувати повістку?

За словами представників, якщо повістку було вручено належним чином (особисто або поштою), людина вважається належним чином повідомленою про необхідність явки та можливі наслідки неявки.

За порушення правил військового обліку та законодавства про мобілізацію передбачено адміністративну відповідальність у вигляді штрафу від 17 до 25,5 тисяч гривень.

Крім того, людину, яка не з'явилася за повісткою, можуть оголосити в розшук.

У ТЦК також наголосили, що систематичне ігнорування повісток стане підставою для притягнення до кримінальної відповідальності та інших правових обмежень.