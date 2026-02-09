Лидер в рейтинге: Лубинец назвал область, которая стала примером в мобилизации
- По словам Дмитрия Лубинца, Хмельницкая область лидирует по показателям качества мобилизации, а Тернопольская ранее была антилидером.
- Количество жалоб на нарушение прав граждан со стороны ТЦК выросло в 333 раза с начала вторжения.
Хмельницкая область возглавила рейтинг регионов по показателям качества мобилизации. В то же время антилидером ранее называли Тернопольскую область.
Об этом заявил Уполномоченный ВРУ по правам человека Дмитрий Лубинец на заседании Временной следственной комиссии.
Какова ситуация с мобилизацией в регионах?
Дмитрий Лубинец предложил организовать сотрудничество между областными территориальными центрами комплектования (ТЦК), чтобы делиться положительным опытом.
Омбудсмен также рассказал о ситуации в регионах с точки зрения нарушений ТЦК.
Был период, когда на первое место вышел Тернопольский регион в негативном ключе. Как оказалось, там был запущен пилот где действующим военным воинских частей дали возможность самим мобилизовать людей. То есть даже не работникам ТЦК,
– объяснил он.
Справка. С начала полномасштабного вторжения количество официальных обращений о нарушении прав граждан со стороны ТЦК увеличилось в 333 раза. В течение 2024 года было зафиксировано 3312 жалоб, а за весь 2025 год этот показатель достиг 6127 случаев.
Что изменилось в процессе призыва?
Военные в возрасте от 18 до 24 лет, которые отслужили по контракту, могут получить гарантированную годовую отсрочку от повторной мобилизации. Соответствующий законопроект Верховная Рада планирует рассмотреть в ближайшее время.
Отдельные категории военнообязанных могут потерять право на отсрочку от мобилизации. Речь идет, в частности, о студентах, которые получают второе высшее образование, многодетных родителей с задолженностью по уплате алиментов, а также мужчин, которые потеряли статус многодетного отца после достижения одним из трех детей совершеннолетия.
Производители трансформаторного оборудования смогут бронировать 100% своих сотрудников. Такое решение приняло Правительство, ввиду чрезвычайной ситуации в энергетике и нехватки некоторых специалистов.