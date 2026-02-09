Лидер в рейтинге: Лубинец назвал область, которая стала примером в мобилизации

Хмельницкая область возглавила рейтинг регионов по показателям качества мобилизации. В то же время антилидером ранее называли Тернопольскую область.

Об этом заявил Уполномоченный ВРУ по правам человека Дмитрий Лубинец на заседании Временной следственной комиссии.

Какова ситуация с мобилизацией в регионах?

Дмитрий Лубинец предложил организовать сотрудничество между областными территориальными центрами комплектования (ТЦК), чтобы делиться положительным опытом.

Омбудсмен также рассказал о ситуации в регионах с точки зрения нарушений ТЦК.

Был период, когда на первое место вышел Тернопольский регион в негативном ключе. Как оказалось, там был запущен пилот где действующим военным воинских частей дали возможность самим мобилизовать людей. То есть даже не работникам ТЦК,

– объяснил он.

Справка. С начала полномасштабного вторжения количество официальных обращений о нарушении прав граждан со стороны ТЦК увеличилось в 333 раза. В течение 2024 года было зафиксировано 3312 жалоб, а за весь 2025 год этот показатель достиг 6127 случаев.

Что изменилось в процессе призыва?