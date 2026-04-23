Бронирование от мобилизации: как его оформить в Дии

В Украине продолжается военное положение и мобилизация мужчин в возрасте от 25 до 60 лет. Некоторые категории украинцев призывного возраста могут получить бронирование от службы в ВСУ.

Это можно легко сделать через Дию. Пошаговая инструкция бронирования от мобилизации онлайн и информация о том, кто именно это должен делать.

Как забронировать работника от мобилизации через Дию?

Для того чтобы оформить бронирование работника, работодателю нужно выполнить несколько шагов:

Войти в систему с помощью квалифицированной электронной подписи (КЭП); Выбрать услугу "Бронирование работников"; Подтвердить данные предприятия; Внести информацию о работниках; Подписать заявку руководителем или уполномоченным лицом.

Статус заявки можно проверить в личном кабинете, а результат поступает на электронную почту.

Стоит отметить, что с 1 февраля 2026 года срок рассмотрения заявок снова составляет до 72 часов. Для отдельных предприятий – оборонных или стратегических – процедура может происходить быстрее.

Кстати, адвокат Руслан Ружицкий рассказал в эфире 24 Канала, что юридического механизма обязать мужчин вернуться в Украину из-за границы – нет. Единственное, по словам эксперта, что могут сделать европейские страны, это отменить мужчинам определенные помощи, а также как-то усложнить жизнь.

