Куда мобилизуют мужчин старше 50 лет
- Мужчин возрастом 50+ мобилизуют на общих основаниях. Они проходят ВВК.
- Такие граждане считаются годными к несению службы в частях обеспечения.
Мобилизация мужчин за 50 лет осуществляется на общих основаниях. В ТЦК и СП объяснили, где именно могут служить военнообязанные этой возрастной категории.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на пресс-конференцию заместителя начальника РТЦК и СП в Киеве Ларисы Козак.
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Мобилизация 50+
Лариса Козак отметила, что согласно действующему украинскому законодательству, призыву подлежат военнообязанные мужчины в возрасте 18 – 60 лет, кроме категории до 25 лет, которые прошли БЗВП или были признаны повторно ограниченно годными.
Майор подчеркнула, то же самое касается категории 50+. Граждане прибывают в ТЦК, проходят военно-врачебную комиссию.
Но по нашим установкам и руководящим документам, такие граждане считаются годными к несению службы в частях обеспечения,
– подчеркнула заместитель начальника РТЦК.
Добавила, что не видела случаев, когда мужчин за 50 отправляли непосредственно на боевые должности.
"То есть это тоже будущие водители, логисты, тыловики. Это 50+", – подчеркнула Козак.