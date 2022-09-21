Обсуждается частичная мобилизация в беларуси, – Латушко рассказал о главных признаках

У лукашенко заявляют, что вооруженные силы беларуси готовы к войне. Кроме этого, в стране уже идет экономическая мобилизация.

Об этом для 24 канала рассказал белорусский оппозиционер и заместитель председателя Объединенного переходного кабинета Беларуси Павел Латушко.

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"По действиям лукашенко, которые мы можем анализировать из открытых или закрытых источников, подготовка к частичной мобилизации фактически происходит. Это подтверждают слова лукашенко, которые он сказал своему секретарю Совбеза", – отметил Латушко.

Вооруженные силы беларуси якобы готовы воевать

Оппозиционер рассказал, что мобилизацию подтверждает сам факт выезда государственного секретаря совета безопасности беларуси вольфовича к московскому коллеге патрушеву. Накануне лукашенко сказал, что беларусь должна быть готова поднять по тревоге какую-то из воинских частей. Но, как отметил Латушко, речь не идет об отдельной части. Речь идет о вооруженных силах беларуси.

То, что продолжаются военные учения, как раз констатирует, что такая мобилизация уже есть. Тот же вольфович в москве перед встречей с патрушевым заявил, что они уже мобилизованы на период мирного времени, исходя из имеющихся ресурсов. То есть он прямо говорит, что вооруженные силы беларуси уже находятся в состоянии мобилизации, – сказал оппозиционный политик.

По его словам, это означает, что белорусские военные сейчас стоят на границе с Украиной и ждут приказа. Они уже вовлечены в оккупационную армию.

"Возможна ли дополнительная мобилизация гражданских? Об этом сейчас идут переговоры патрушева с вольфовичем", – добавил Латушко.

Экономическая мобилизация

Появляется информация, что есть так называемая экономическая мобилизация государственных и частных предприятий на период военного времени. Латушко говорит, что КГБ и совет безопасности фактически проводили ее на протяжении нескольких месяцев. Есть уже список предприятий, которые будут работать в режиме военного времени. В частности, без возможности получать дополнительные ресурсы.

"Уже были разговоры с руководителями предприятий и создали планы работы для них на этот период времени. Секретарь совета безопасности вольфович по итогам вчерашнего совещания получил неограниченную власть – все предприятия и органы местной власти переходят в его подчинение", – сказал политик.

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Он добавил, что на подготовку экономической мобилизации дают 2-3 месяца. Это можно сопоставить с мобилизацией в россии, которую объявил путин и здесь видна скоординированная политика и действия как москвы, так и лукашенко.

"Прямых подтверждений решений нет, но видим действия подготовки", – подчеркнул Латушко.

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