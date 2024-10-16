Могут ли мобилизовать бывших полицейских: что говорит закон

Во время всеобщей мобилизации к военной службе могут привлечь и правоохранителей, которые вышли на пенсию. Ситуацию объясняет Федор Вениславский из комитета Верховной Рады.

В законодательстве нет ограничений на мобилизацию бывших работников полиции, ведь тех исключают из специального воинского учета, пишут в портале “Эксперт”.

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Бывших полицейских можно свободно мобилизовать

Согласно действующему законодательству, ограничений на мобилизацию бывших правоохранителей нет. Если полицейский вышел на пенсию в 40 – 45 лет, то его могут мобилизовать на общих основаниях.

Этот вопрос достаточно манипулятивный, отмечает Председатель подкомитета по государственной безопасности, обороны и оборонных инноваций Комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Федор Вениславский.

После окончания службы правоохранителей переводят со специального учета на общий воинский учет.

Если полицейский по состоянию здоровья признается годным к военной службе, то он подлежит мобилизации на общих основаниях,

– говорит Вениславский.

Переход на общий учет не равно мобилизации, но не освобождает от неё.

Напоминаем, полицейские хоть и не имеют отсрочки от призыва, однако им доступно бронирование, что отсрочивает призыв на определенный срок.