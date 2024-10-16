У законодавстві немає обмежень на мобілізацію колишніх працівників поліції, адже тих виключають з спеціального військового обліку, пишуть в порталі “Експерт”.

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Колишніх поліцейських можна вільно мобілізувати

Згідно з чинним законодавством, обмежень на мобілізацію колишніх правоохоронців немає. Якщо поліціянт вийшов на пенсію в 40 – 45 років, то його можуть мобілізувати на загальних підставах.

Це питання досить маніпулятивне, зазначає Голова підкомітету з державної безпеки, оборони та оборонних інновацій Комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський.

Після закінчення служби правоохоронців переводять із спеціального обліку на загальний військовий облік.

Якщо поліцейський за станом здоров’я визнається придатним до військової служби, то він підлягає мобілізації на загальних засадах,

– каже Веніславський.

Перехід на загальний облік не дорівнює мобілізації, але не звільняє від неї.

Нагадуємо, поліцейські хоч і не мають відстрочки від призову, однак їм доступне бронювання, що відстрочує призов на певний термін.