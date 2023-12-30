Новый законопроект о мобилизации: кого из чиновников смогут призвать в ВСУ

В новом законопроекте о мобилизации есть несколько изменений, касающихся возможности призыва на военную службу чиновников. В частности, это коснется госслужащих категорий "Б" и "В".

Новый законопроект о мобилизации был зарегистрирован в Раде 25 декабря. Перед тем, как стать законом, он должен пройти ряд бюрократических процедур, в результате чего некоторые нормы могут измениться.

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Бронирование госслужащих

Раньше бронированию подлежали все чиновники, работающие в органах государственной власти, других государственных органах, органах местного самоуправления. Однако теперь некоторые нормы хотят изменить.

Согласно новому законопроекту, Минобороны предлагает в органах государственной власти бронировать полностью только работников госслужбы категории "А". То есть изменений нет относительно работников Верховной Рады, Кабмина, чиновников центральных органов исполнительной власти и их заместителей.

Что касается служащих двух низших категорий – то есть "Б" и "В", то можно бронировать лишь до 50% от всех военнообязанных чиновников. В органах местного самоуправления можно забронировать работников, если это необходимо для обеспечения их функционирования.

Штрафы для уклонистов

Кабмин новым законопроектом предлагает внести изменения в Административный и Уголовный кодексы, чтобы увеличить штрафы за военные правонарушения. К примеру, за уклонение от постановки на учет сумму штрафа хотят увеличить до 8 500 – 17 000 гривен.

За нарушение законодательства об обороне, воинской обязанности и военной службе, мобилизационной подготовке и мобилизации рядовых граждан будут штрафовать на сумму от 25 500 до 34 000 гривен.

Кроме того, повторное правонарушение в особый период будет грозить штрафом от 34 000 до 51 000 грн для граждан и от 153 000 до 204 000 гривен для должностных лиц