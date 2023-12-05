Мобилизация через Lobby X: возможен ли перевод на фронт, несмотря на другую должность

В Украине вводится новый подход к мобилизации. Так, Министерство обороны подписало контракты с компаниями для проведения рекрутинга в Силы обороны, в том числе с компанией Lobby X.

Руководитель военного департамента Lobby X Ольга Бандривская рассказала, как на практике будет происходить взаимодействие и какие гарантии получат специалисты, желающие присоединиться к конкретным подразделениям.

Смотрите также Вопросом изменений в процессе мобилизации занимается Генштаб, – нардеп

Смена военно-учетной специальности во время военного положения

Законодательство Украины предусматривает, что во время военного положения можно переводить военных на другие должности, в другие подразделения без их согласия. В случае смены военно-учетной специальности или перевода на родственную ВОС, проводится соответствующее обучение военного перед переводом.

Мобилизация через ТЦК не дает гарантии, что специалисты призываются по специальностям и опыту, которые у них есть. Так, могут случаться случаи, когда мобилизованные люди могут быть переобучены на необходимые ВОС и направлены на службу по ним.

Влияет ли призыв через Lobby X на возможность перевода на передовую

Недавно в Минобороны заявили о запуске проекта по рекрутингу в Вооруженные силы Украины. Так, договор о сотрудничестве подписали заместитель министра обороны Наталья Калмыкова и глава организации Lobby X Владислав Грезев.

Руководитель военного департамента Lobby X Ольга Бандривская рассказала, гарантирует ли проект, что приходящий на определенную должность военный не будет переведен на место стрелка, например, и от чего это зависит.

Мы гарантируем, что кандидат попадет в то подразделение и на ту должность, на которую он сам отправился. На этапе собеседования, отбор кандидат может изменить свое решение и отказаться от роли, если какие-то из условий ему не подошли. Это свободный рынок труда. Но от смены ролей в будущем мы не можем обезопасить. Никто не знает, как развернутся события на фронте через определенное время,

– объяснила Ольга Бандривская.

По словам руководительницы военного департамента Lobby X, работа компании не связана с ТЦК, из-за договора с Минобороны проект настроил работу напрямую с подразделениями.

Министерство обороны стратегически управляет и усовершенствует политики в сфере человеческого капитала в Силах безопасности и обороны. Военные подразделения обращаются к нам с запросом на поиск людей на конкретные должности и получают кандидатов, добровольно изъявивших желание присоединиться к ним,

– отметила Бандривская.

Какие изменения в мобилизации предлагают в ближайшее время

В Украине готовят изменения в законодательство в сфере военной деятельности, в частности, мобилизации. В ближайшие дни Рада будет рассматривать ряд законопроектов.