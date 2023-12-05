Мобилизация через Lobby X: возможен ли перевод на фронт, несмотря на другую должность
Источник:DOU
В Украине вводится новый подход к мобилизации. Так, Министерство обороны подписало контракты с компаниями для проведения рекрутинга в Силы обороны, в том числе с компанией Lobby X.
Руководитель военного департамента Lobby X Ольга Бандривская рассказала, как на практике будет происходить взаимодействие и какие гарантии получат специалисты, желающие присоединиться к конкретным подразделениям.
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Смена военно-учетной специальности во время военного положения
Законодательство Украины предусматривает, что во время военного положения можно переводить военных на другие должности, в другие подразделения без их согласия. В случае смены военно-учетной специальности или перевода на родственную ВОС, проводится соответствующее обучение военного перед переводом.
Мобилизация через ТЦК не дает гарантии, что специалисты призываются по специальностям и опыту, которые у них есть. Так, могут случаться случаи, когда мобилизованные люди могут быть переобучены на необходимые ВОС и направлены на службу по ним.
Влияет ли призыв через Lobby X на возможность перевода на передовую
Недавно в Минобороны заявили о запуске проекта по рекрутингу в Вооруженные силы Украины. Так, договор о сотрудничестве подписали заместитель министра обороны Наталья Калмыкова и глава организации Lobby X Владислав Грезев.
Руководитель военного департамента Lobby X Ольга Бандривская рассказала, гарантирует ли проект, что приходящий на определенную должность военный не будет переведен на место стрелка, например, и от чего это зависит.
Мы гарантируем, что кандидат попадет в то подразделение и на ту должность, на которую он сам отправился. На этапе собеседования, отбор кандидат может изменить свое решение и отказаться от роли, если какие-то из условий ему не подошли. Это свободный рынок труда. Но от смены ролей в будущем мы не можем обезопасить. Никто не знает, как развернутся события на фронте через определенное время,
– объяснила Ольга Бандривская.
По словам руководительницы военного департамента Lobby X, работа компании не связана с ТЦК, из-за договора с Минобороны проект настроил работу напрямую с подразделениями.
Министерство обороны стратегически управляет и усовершенствует политики в сфере человеческого капитала в Силах безопасности и обороны. Военные подразделения обращаются к нам с запросом на поиск людей на конкретные должности и получают кандидатов, добровольно изъявивших желание присоединиться к ним,
– отметила Бандривская.
Какие изменения в мобилизации предлагают в ближайшее время
В Украине готовят изменения в законодательство в сфере военной деятельности, в частности, мобилизации. В ближайшие дни Рада будет рассматривать ряд законопроектов.
- Установление отпуска сроком 90 дней с оплатой денежного довольствия для лиц, освобожденных из плена. Нормирование, какие документы должен иметь военнослужащий или военнообязанный во время прохождения ВВК или лечения после ранения, а что должно обеспечить государство через ВВК, чтобы уменьшить бюрократию;
- установление права на увольнение с военной службы лиц без гражданства или иностранцев;
- установление права на увольнение с военной службы лиц, обладающих инвалидностью первой, второй группы;
- установление права на увольнение с военной службы или демобилизацию женщин-курсантов, досрочно разорвавших контракт.