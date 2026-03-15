Вениславский остро прокомментировал слова Зеленского о возможной мобилизации депутатов

В Украине политический кризис, у Владимира Зеленского конфликт с депутатами. В Верховной Раде говорят: депутаты не хотят принимать непопулярные решения.

Об этом Федор Вениславский рассказал в интервью NV. Член комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки сообщил, что происходит между Зеленским и нардепами. Добавим, что Вениславский является членом партии "Слуга народа".

Что происходит в Верховной Раде?

15 марта Владимир Зеленский намекнул, что народные избранники могут отправиться на фронт, если не будут голосовать в парламенте.

Я готов проговаривать с представителями парламента закон об изменениях в мобилизации, чтобы депутаты могли пойти на фронт,

– сказал он.

Федор Вениславский назвал это заявление политическим.

"Я думаю, что в условиях военного положения Конституция четко определяет невозможность прекращения полномочий Верховной Рады Украины, поэтому любые заявления относительно каких-то негативных последствий для депутатов, если они перестанут работать в Верховной Раде, я думаю, это политические заявления", – высказался он.

По его словам, вряд ли это усилит мотивацию депутатов. Ведь ключевая проблема в другом – это отсутствие системного откровенного диалога между представителями парламента, между фракцией большинства, правительством и Офисом президента.

По мнению Вениславского, следует обсуждать необходимость принятия определенных решений и приводить их обоснование. Например, внедрение кэшбеков на топливо вопреки дефициту бюджета.

Кто еще делал заявления о кризисе в парламенте?