Мобилизация детей на Донбассе, разговор Макрона с Зеленским и Путиным:главные новости 20 февраля

Эммануэль Макрон поговорил по телефону с президентами Украины и России. Оккупанты на Донбассе насильно забирают в свои ряды детей и пенсионеров. Россия и Беларусь решили продолжить военные учения. Украинцы почтили память Героев Небесной Сотни. Такими были самые важные новости 20 февраля.

Самые важные новости Украины и мира за сегодня:

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"Последние усилия" Франции остановить войну

Источник: Sky News

Президент Франции Эммануэль Макрон почти 2 часа говорил по телефону с российским коллегой Владимиром Путиным. В Париже его назвали "последним возможным и необходимым усилием, чтобы избежать большой войны в Украине".

Во время разговора глава Кремля цинично обвинял Украину в эскалации конфликта на Донбассе. Он пытался шантажировать Запад, манипулируя "гарантиями безопасности". Удалось ли политикам о чем-то договориться – неизвестно. Однако после общения с Путиным Макрон позвонил Владимиру Зеленскому.

Зеленский снова говорил с Макроном

Украинский президент рассказал французскому коллеге об обстрелах боевиков на Донбассе.

Выступаем за активизацию мирного процесса. Поддерживаем неотложный созыв ТКГ и немедленное введение режима тишины,

– прокомментировал разговор Зеленский.

Заметим, это уже второй телефонный разговор президентов за сутки. Во время предыдущего политики обсудили обострения на фронте, потери Вооруженных сил и обстрелы нардепов и журналистов.

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Насильственная мобилизация населения оккупированного Донбасса

Источник: ОТГ "Восток"

Пророссийские боевики организовали специальные патрули, которые прямо посреди улицы забирают людей во вражескую армию. В свои ряды оккупанты берут всех:

несовершеннолетних,

людей с заболеваниями,

представителей криминалитета,

людей пожилого возраста.

Важно, чтобы будущее пушечное мясо – а именно такое отношение оккупационной власти к гражданам – могло держать в руках оружие,

– рассказали в оперативно-тактической группировке "Восток".

Боевики забирают в пункты военного сбора мужчин, которые пытаются выехать из ОРДЛО. Кроме того, были зафиксированы случаи когда людей заманивали под видом эвакуации.

Известно, что в оккупационных военных училищах курсантам в возрасте 16 – 18 лет отдали приказ о приведении в боевую готовность с последующим участием в боевых действиях.

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Жители Донбасса в социальных сетях возмущаются из-за таких действий боевиков. Они призывают друг друга не подчиняться марионеткам Кремля.

Денисова обратилась в ЮНИСЕФ

Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова заявила, что действия оккупантов нарушают международные законы о запрете привлекать детей к вооруженным конфликтам. Из-за этого она обратилась в ЮНИСЕФ и международные правозащитные организации.

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Россия и Беларусь продолжают свои учения

Источник: Belta

Согласно плану, российско-белорусские учения "Союзная решимость-2022" должны были завершиться 20 февраля. Однако глава Кремля Владимир Путин и самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко решили их продолжить, до каких пор – неизвестно. Причину для этого придумали как всегда циничную – "угроза на границе". Мол, учения нужны для "обороны".

В воображении политиков Украина наращивает военную активность возле границы, а Запад "накачивает" ее современным вооружением.

Реакция Украины и мира

Украинский министр обороны Алексей Резников отметил, что ожидал продолжения учений, поэтому Киев заранее принял соответствующие меры.

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон озабочен решением Москвы и Минска. Ведь оно – якобы признак того, что Россия готовит основу для вторжения.

В Украине отметили память Героев Небесной Сотни

Источник: Офис Президента

20 февраля украинцы вспоминают о Героях Небесной Сотни, которые 8 лет назад отдали жизнь за нашу свободу и независимость. Утром Владимир и Елена Зеленские почтили погибших на Майдане Независимости. Президентская чета установила лампадки у мемориальной плиты, а после этого ударила в Колокол Достоинства.

Их подвиг – это свидетельство несокрушимости украинцев, которые продолжают бороться за свое будущее,

– подчеркнул президент.

Зеленские почтили погибших на Майдане: видео

Как героев вспоминали в городах Украины

Источник: 24 канал

В Одессе состоялись торжества с участием военных и представителей местной власти. Кроме того, в городе прошел масштабный Марш Единения. Его организаторы хотели показать, что Одесса есть и будет украинским городом. Кстати, на Потемкинской лестнице курсанты красиво развернули 100-метровый флаг Украины.

Смотрите видео с Марша Единения в Одессе:

Почтить память Небесной Сотни под вечер собрались и в Житомире . Около 300 горожан вышли на площадь Королева. В руках они держали цветы и лампадки.

. Около 300 горожан вышли на площадь Королева. В руках они держали цветы и лампадки. Во Львове на мемориале Героев Небесной Сотни состоялась художественная акция "Лучи Майдана". Мероприятие начали с молитвы, далее прозвучали песни о героях, под звуки колокола зачитали имена погибших, а после этого запустили в небо световые лучи.

на мемориале Героев Небесной Сотни состоялась художественная акция "Лучи Майдана". Мероприятие начали с молитвы, далее прозвучали песни о героях, под звуки колокола зачитали имена погибших, а после этого запустили в небо световые лучи. Во время акции в Харькове курсанты национального университета Воздушных сил держали в руках 106 портретов погибших во время Революции Достоинства.



В Харькове почтили Героев Небесной Сотни / Фото Суспільного

В Киеве торжества состоялись на Аллее Небесной Сотни. Священники отслужили панихиду по погибшим, а военные под песню "Пливе кача" возложили цветы к мемориалу.



Киевляне собрались почтить память Небесной Сотни



Священники провели панихиду по погибшим