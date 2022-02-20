Найважливіші новини України та світу за сьогодні:
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"Останні зусилля" Франції зупинити війну
Джерело: Sky News
Президент Франції Еммануель Макрон майже 2 години говорив телефоном з російським колегою Володимиром Путіним. У Парижі її назвали "останнім можливим і необхідним зусиллям, щоб уникнути великої війни в Україні".
Під час розмови очільник Кремля цинічно звинувачував Україну в ескалації конфлікту на Донбасі. Він намагався шантажувати Захід, маніпулюючи "гарантіями безпеки". Чи вдалося політикам про щось домовитися – невідомо. Однак після спілкування з Путіним Макрон подзвонив Володимиру Зеленському.
Зеленський знову говорив з Макроном
Український президент розповів французькому колезі про обстріли бойовиків на Донбасі.
Виступаємо за активізацію мирного процесу. Підтримуємо невідкладне скликання ТКГ і негайне запровадження режиму тиші,
– прокоментував розмову Зеленський.
Зауважимо, це вже друга телефонна розмова президентів за добу. Під час попередньої політики обговорили загострення на фронті, втрати Збройних сил та обстріли нардепів й журналістів.
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Насильна мобілізація населення окупованого Донбасу
Джерело: ОТУ "Схід"
Проросійські бойовики організували спеціальні патрулі, які прямо посеред вулиці забирають людей у ворожу армію. До своїх лав окупанти беруть усіх:
- неповнолітніх,
- людей із захворюваннями,
- представників криміналітету,
- людей літнього віку.
Важливо, щоб майбутнє гарматне м'ясо – а саме таке ставлення окупаційної влади до громадян – могло тримати у руках зброю,
– розповіли в оперативно-тактичному угрупованні "Схід".
Бойовики забирають у пункти військового збору чоловіків, які намагаються виїхати з ОРДЛО. Крім того, були зафіксовані випадки коли людей заманювали під виглядом евакуації.
Відомо, що в окупаційних військових училищах курсантам віком 16 – 18 років віддали наказ про приведення до бойової готовності з подальшою участю у бойових діях.
У Луганську чоловіків забирають посеред вулиці: відео
Мешканці Донбасу у соціальних мережах обурюються через такі дії бойовиків. Вони закликають один одного не підкорятися маріонеткам Кремля.
Денісова звернулася в ЮНІСЕФ
Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова заявила, що дії окупантів порушують міжнародні закони про заборону залучати дітей до збройних конфліктів. Через це вона звернулася в ЮНІСЕФ та міжнародні правозахисні організації.
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Росія та Білорусь продовжують свої навчання
Джерело: Belta
Згідно з планом, російсько-білоруські навчання "Союзна рішучість-2022" мали завершитися 20 лютого. Однак очільник Кремля Володимир Путін та самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко вирішили їх продовжити, доки – невідомо. Причину для цього вигадали як зажди цинічну – "загроза на кордоні". Мовляв, навчанні потрібні для "оборони".
В уяві політиків Україна нарощує військову активність біля кордону, а Захід "накачує" її сучасним озброєнням.
Реакція України та світу
- Український міністр оборони Олексій Резніков зазначив, що очікував продовження навчань, тому Київ заздалегідь вжив відповідні заходи.
- Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що Вашингтон стурбований рішенням Москви та Мінська. Адже воно, мовляв, є ознакою того, що Росія готує основу для вторгнення.
В Україні відзначили пам'ять Героїв Небесної Сотні
Джерело: Офіс Президента
20 лютого українці згадують про Героїв Небесної Сотні, які 8 років тому віддали життя за нашу свободу та незалежність. Зранку Володимир та Олена Зеленські вшанували загиблих на Майдані Незалежності. Президентське подружжя встановило лампадки біля меморіальної плити, а після того вдарило у Дзвін Гідності.
Їхній подвиг – це свідчення незламності українців, які продовжують боротися за своє майбутнє,
– наголосив президент.
Зеленські вшанували загиблих на Майдані: відео
Як Героїв згадували у містах України
Джерело: 24 канал
- В Одесі відбулися урочистості за участі військових та представників місцевої влади. Крім того, у місті пройшов масштабний Марш Єднання. Його організатори хотіли показати, що Одеса є та буде українським містом. До речі, на Потьомкінських сходах курсанти красиво розгорнули 100-метровий прапор України.
Дивіться відео з Маршу Єднання в Одесі:
- Вшанувати пам'ять Небесної Сотні надвечір зібралися й у Житомирі. Близько 300 містяни вийшли на майдані Корольова. У руках вони тримали квіти та лампадки.
- У Львові на меморіалі Героїв Небесної Сотні відбулася мистецька акція "Промені Майдану". Захід розпочали з молитви, далі прозвучали пісні про Героїв, під звуки дзвону зачитали імена загиблих, а після того запустили у небо світлові промені.
- Під час акції у Харкові курсанти національного університету Повітряних сил тримали в руках 106 портретів загиблих під час Революції Гідності.
У Харкові вшанували Героїв Небесної Сотні / Фото Суспільного
- У Києві урочистості відбулися на Алеї Небесної Сотні. Священники відслужили панахиду за загиблими, а військові під пісню "Пливе кача" поклали квіти до меморіалу.
Кияни зібралися вшанувати пам'ять Небесної Сотні
Священники провели панахиду за загиблими