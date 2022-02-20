Найважливіші новини України та світу за сьогодні:

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"Останні зусилля" Франції зупинити війну

Джерело: Sky News

Президент Франції Еммануель Макрон майже 2 години говорив телефоном з російським колегою Володимиром Путіним. У Парижі її назвали "останнім можливим і необхідним зусиллям, щоб уникнути великої війни в Україні".

Під час розмови очільник Кремля цинічно звинувачував Україну в ескалації конфлікту на Донбасі. Він намагався шантажувати Захід, маніпулюючи "гарантіями безпеки". Чи вдалося політикам про щось домовитися – невідомо. Однак після спілкування з Путіним Макрон подзвонив Володимиру Зеленському.

Зеленський знову говорив з Макроном

Український президент розповів французькому колезі про обстріли бойовиків на Донбасі.

Виступаємо за активізацію мирного процесу. Підтримуємо невідкладне скликання ТКГ і негайне запровадження режиму тиші,

– прокоментував розмову Зеленський.

Зауважимо, це вже друга телефонна розмова президентів за добу. Під час попередньої політики обговорили загострення на фронті, втрати Збройних сил та обстріли нардепів й журналістів.

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Насильна мобілізація населення окупованого Донбасу

Джерело: ОТУ "Схід"

Проросійські бойовики організували спеціальні патрулі, які прямо посеред вулиці забирають людей у ворожу армію. До своїх лав окупанти беруть усіх:

неповнолітніх,

людей із захворюваннями,

представників криміналітету,

людей літнього віку.

Важливо, щоб майбутнє гарматне м'ясо – а саме таке ставлення окупаційної влади до громадян – могло тримати у руках зброю,

– розповіли в оперативно-тактичному угрупованні "Схід".

Бойовики забирають у пункти військового збору чоловіків, які намагаються виїхати з ОРДЛО. Крім того, були зафіксовані випадки коли людей заманювали під виглядом евакуації.

Відомо, що в окупаційних військових училищах курсантам віком 16 – 18 років віддали наказ про приведення до бойової готовності з подальшою участю у бойових діях.

У Луганську чоловіків забирають посеред вулиці: відео

Мешканці Донбасу у соціальних мережах обурюються через такі дії бойовиків. Вони закликають один одного не підкорятися маріонеткам Кремля.

Денісова звернулася в ЮНІСЕФ

Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова заявила, що дії окупантів порушують міжнародні закони про заборону залучати дітей до збройних конфліктів. Через це вона звернулася в ЮНІСЕФ та міжнародні правозахисні організації.

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Росія та Білорусь продовжують свої навчання

Джерело: Belta

Згідно з планом, російсько-білоруські навчання "Союзна рішучість-2022" мали завершитися 20 лютого. Однак очільник Кремля Володимир Путін та самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко вирішили їх продовжити, доки – невідомо. Причину для цього вигадали як зажди цинічну – "загроза на кордоні". Мовляв, навчанні потрібні для "оборони".

В уяві політиків Україна нарощує військову активність біля кордону, а Захід "накачує" її сучасним озброєнням.

Реакція України та світу

Український міністр оборони Олексій Резніков зазначив, що очікував продовження навчань, тому Київ заздалегідь вжив відповідні заходи.

Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що Вашингтон стурбований рішенням Москви та Мінська. Адже воно, мовляв, є ознакою того, що Росія готує основу для вторгнення.

В Україні відзначили пам'ять Героїв Небесної Сотні

Джерело: Офіс Президента

20 лютого українці згадують про Героїв Небесної Сотні, які 8 років тому віддали життя за нашу свободу та незалежність. Зранку Володимир та Олена Зеленські вшанували загиблих на Майдані Незалежності. Президентське подружжя встановило лампадки біля меморіальної плити, а після того вдарило у Дзвін Гідності.

Їхній подвиг – це свідчення незламності українців, які продовжують боротися за своє майбутнє,

– наголосив президент.

Зеленські вшанували загиблих на Майдані: відео

Як Героїв згадували у містах України

Джерело: 24 канал

В Одесі відбулися урочистості за участі військових та представників місцевої влади. Крім того, у місті пройшов масштабний Марш Єднання. Його організатори хотіли показати, що Одеса є та буде українським містом. До речі, на Потьомкінських сходах курсанти красиво розгорнули 100-метровий прапор України.

Дивіться відео з Маршу Єднання в Одесі:

Вшанувати пам'ять Небесної Сотні надвечір зібралися й у Житомирі . Близько 300 містяни вийшли на майдані Корольова. У руках вони тримали квіти та лампадки.

. Близько 300 містяни вийшли на майдані Корольова. У руках вони тримали квіти та лампадки. У Львові на меморіалі Героїв Небесної Сотні відбулася мистецька акція "Промені Майдану". Захід розпочали з молитви, далі прозвучали пісні про Героїв, під звуки дзвону зачитали імена загиблих, а після того запустили у небо світлові промені.

на меморіалі Героїв Небесної Сотні відбулася мистецька акція "Промені Майдану". Захід розпочали з молитви, далі прозвучали пісні про Героїв, під звуки дзвону зачитали імена загиблих, а після того запустили у небо світлові промені. Під час акції у Харкові курсанти національного університету Повітряних сил тримали в руках 106 портретів загиблих під час Революції Гідності.



У Харкові вшанували Героїв Небесної Сотні / Фото Суспільного

У Києві урочистості відбулися на Алеї Небесної Сотні. Священники відслужили панахиду за загиблими, а військові під пісню "Пливе кача" поклали квіти до меморіалу.



Кияни зібралися вшанувати пам'ять Небесної Сотні



Священники провели панахиду за загиблими

Зверніть увагу! Сайт 24 каналу присвятив Революції Гідності проєкт "Барикади Гідності". У ньому ми згадали побиття студентів, "Марш мільйонів", революційний Новий рік, "криваве Водохреще", перші смерті активістів, буремний лютий і вбивства Небесної Сотні. Про це з нами говорили самі ж майданівці, колишні студенти, родичі загиблих, священники та інші люди, що були дотичними до Майдану. Матеріали проєкту – читайте тут.