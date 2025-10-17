Адвокат рассказал, могут ли мобилизовать мужчин до 25 лет. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на адвокатское объединение "Бачинский и партнеры".

Могут ли мобилизовать лицо до 25 лет?

По словам адвоката Зоряна Павлива, четкого и прямого ответа на такой вопрос законодательство пока не содержит и для того, чтобы понять, можно ли мобилизовать человека до 25 лет нужно понять понятие таких категорий как призывник и военнообязанный.

Призывник – это человек в возрасте от 16 до 25 лет, который приписан к призывному участку, то есть взят на соответствующий воинский учет и который подлежит призыву на срочную военную службу. Однако во время действия военного положения призыв на срочную военную службу не осуществляется, поэтому мобилизовать призывника не могут.

Тогда как военнообязанный – лицо, которое находится в запасе для комплектования ВСУ на особый период, в частности во время действия военного положения. Военнообязанным человек становится в случае достижения 25-летнего возраста или в случае окончания кафедры военной подготовки и получения соответствующего офицерского звания.

Адвокат отмечает, что действующий призывной возраст в Украине составляет 25 лет и после его достижения лицо приобретает статус военнообязанного, зачисляется в запас и подлежит мобилизации. Кроме этого, именно после достижения 25 лет лицо должно стать на воинский учет военнообязанных и изменить военно-учетный документ с удостоверения о приписке к призывному участку на временное удостоверение военнообязанного.

Это означает, что мобилизовать могут или мужчин от 25 лет или тех, кто закончил кафедру военной подготовки и получил соответствующее звание.

