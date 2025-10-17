Адвокат розповів, чи можуть мобілізувати чоловіків до 25 років. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на адвокатське об'єднання "Бачинський та партнери".

Чи можуть мобілізувати особу до 25 років?

За словами адвоката Зоряна Павліва, чіткої та прямої відповіді на таке запитання законодавство наразі не містить і для того, щоб зрозуміти, чи можна мобілізувати людину до 25 років потрібно зрозуміти поняття таких категорій як призовник та військовозобов’язаний.

Призовник – це чоловік у віці від 16 до 25 років, який приписаний до призовної дільниці, тобто взятий на відповідний військовий облік і який підлягає призову на строкову військову службу. Однак під час дії воєнного стану призов на строкову військову службу не здійснюється, тому мобілізувати призовника не можуть.

Тоді як військовозобов’язаний – особа, яка перебуває у запасі для комплектування ЗСУ на особливий період, зокрема під час дії воєнного стану. Військовозобовʼязаним чоловік стає у разі досягнення 25-річного віку або ж у випадку закінчення кафедри військової підготовки та отримання відповідного офіцерського звання.

Адвокат зазначає, що чинний призовний вік в Україні становить 25 років і після його досягнення особа набуває статус військовозобов’язаного, зараховується у запас та підлягає мобілізації. Крім цього, саме після досягнення 25 років особа повинна стати на військовий облік військовозобов’язаних та змінити військово-обліковий документ з посвідчення про приписку до призовної дільниці на тимчасове посвідчення військовозобов’язаного.

Це означає, що мобілізувати можуть або чоловіків від 25 років або тих, хто закінчив кафедру військової підготовки та отримав відповідне звання.

Мобілізація в Україні: коротко про головне