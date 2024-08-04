Могут ли мобилизовать людей до 25 лет: в Раде объяснили "коллизию"

Секретарь комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко высказался относительно мобилизации граждан до 25 лет. Нардеп отметил, что в парламенте сейчас разбираются с этим вопросом.

Говорится, в частности, об украинцах до 25 лет, которые до принятия закона о мобилизации, были ограниченно пригодны в военное время, а также непригодны в мирное время. Однако этот вопрос не касается призывников.

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Какая "коллизия" с мобилизацией украинцев до 25 лет

Роман Костенко рассказал, что несколько дней назад было заседание комитета по вопросам национальной безопасности, чтобы разбирались в ситуации с мобилизацией украинцев до 25 лет.

Нардеп отметил, что людей 19 лет среди мобилизованных нет, потому что эта история закончилась, ведь как раз с 2022 года справки не давали, что человек ограниченно пригоден в военное время и непригоден в мирное время.

Есть эта категория людей, которые получили, например, в 20 лет военный билет, что он ограниченно годен во время военного положения, а непригоден во время мирного, и в армию на срочную службу он не пойдет... Но когда он получает военный билет, он становится военнообязанным. И у нас эти категории не менялись. У нас были военнообязанные и призывники. И после того, как был принят закон, ничего же не изменилось: они были военнообязанные, они продолжали идти в Вооруженные силы,

– пояснил Костенко.

В то же время секретарь комитета Рады по вопросам нацбезопасности и обороны отметил, что коллизии никакой по этому вопросу не возникло. Народный депутат рассказал, что сейчас в комитете наработан законопроект, где будет история запрета призыва вот этих военнообязанных, и норма, что если такие люди попали на фронт в этот период, у них будет право на увольнение.

"Это не коллизия, так было и до. Люди имели статус военнообязанных, они пришли и взяли военный билет. А если ты военнообязанный, ты призывной во время действия военного положения. Это не была коллизия, это была норма еще до закона о мобилизации", – подчеркнул Роман Костенко.

Были ли предложения не призывать украинцев до 25 лет вообще

Секретарь комитета Рады по нацбезопасности и обороне рассказал, что, предложения не призывать людей вообще до 25 лет тоже были. Говорится об офицерах, которые сейчас учатся в высших учебных заведениях, офицеров-курсантов, или тех, кто служил.

Мы полностью эти категории, если идти по вашей логике, могли бы вообще убрать, в частности младших офицеров, командиров взводов, командиров рот, которые сейчас костяк армии. Поэтому это просто категория военнообязанных. Сейчас решили заменить норму ограниченно годные, чтобы эти люди не были призваны. Но у нас уже и нет такого понятия, как ограниченно годные. У нас сейчас уже есть годный и непригодный,

– сказал Костенко.

Он также отметил, что на рассмотрение будет вынесен законопроект, который имеет целью уточнить критерии приемлемости для лиц, какие сталкиваются с проблемами призыва на военную службу.

"И там не будет уже важно, или ты сам нашел этот военный билет, или договорился, чтобы тебе его дали, чтобы ты не ходил в военкомат, а потом стал заложником этой ситуации, или ты действительно болен", – подчеркнул нардеп.

Костенко признал, что многие люди ранее, чтобы не ходить в военкомат и иметь право выезда за границу в то время, также имели возможность себе в мирное время закрывать эти вопросы, брать военный билет. Однако будущий законопроект имеет целью предложить решение для всей категории лиц.

В случае его одобрения Верховной Радой, новый закон позволит освобождать от призыва лиц, что имеют на это право, а те, кто, скажем, имеет сейчас статус военнообязанного, который ранее был ограниченно годным, они просто не будут призываться.

Как относятся в Генштабе и Минобороны к этому законопроекту

Костенко отметил, что Министерство обороны выступает против законопроекта, что позволит не мобилизовать военнообязанных украинцев до 25 лет, которые ранее были ограниченно годными. В Генштабе ВСУ также не поддерживают эту инициативу.

Конечно, Генштаб как институция, мы сейчас не о моральных и этических вещах говорим, он за то, чтобы у них было больше военнослужащих, воинов, которые бы защищали страну. Так же и Министерство обороны,

– объяснил нардеп.

Он также отметил, что комитет соответствующую инициативу наработает, а решение окончательно будет принимать все равно Верховная Рада голосованием. По словам Костенко, там небольшой законопроект, который можно быстро изменить.