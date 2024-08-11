Мобилизация до 25 лет: кто подпадает и какие изменения коснутся "ограниченно годных"

Во время мобилизации украинцев до 25 лет преимущественно могут привлекать в армию только на добровольных началах. Однако есть исключения.

Кто может подпадать под мобилизацию до достижения 25-летнего возраста и какие сними могут ввести уже вскоре, передает 24 Канал.

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Кого могут мобилизовать до 25 лет

Так, сейчас ТЦК вполне законно могут мобилизовать мужчину в возрасте от 18 до 25 лет без права на отсрочку, если он подпадает под одну из категорий:

прошел срочную службу в мирное время;

закончил высшее военное учебное заведение или военную кафедру и получил определенную военно-учетную специальность;

имел статус "ограниченно годный", то есть признан военно-врачебной комиссией как непригодный к срочной службе в мирное время и годный в военное время.

Во всех других случаях мобилизация мужчин такой возрастной категории возможна только по собственному желанию.

Что касается "ограниченно годных", то с апреля 2024 года этот статус был окончательно отменен. Но раньше после присвоения статуса мужчину переводили на учет военнообязанных, вместо учета призывников. То есть сейчас таких граждан после проверки документов могут отправить на повторное ВВК. Уже там комиссия присвоит "ограниченно годному" статус, в соответствии с его состоянием здоровья – в частности, и просто "годный". В таком случае он подпадает под мобилизацию.

Рада хочет запретить мобилизацию "ограниченно годных"

Сейчас нардепы работают над тем, чтобы убрать коллизию с бывшими "ограниченно годными". В частности, в Раде уже зарегистрировали законопроект, а на этой неделе Комитет по национальной безопасности, обороны и разведки ВРУ комитет поддержал соответствующие изменения.

Как отмечает член Комитета, нардеп Федор Вениславский, речь идет о том, что до достижения 25-летия граждане Украины мужского пола, которые даже были признаны ранее "ограниченно годными" и имеют военно-учетную специальность, не могут быть мобилизованы. Однако изменения не будут распространяться на тех, кто прошел срочную службу.

(Они – 24 Канал) могут быть мобилизованы до 25-летнего возраста, а также тех граждан Украины, которые получили офицерское звание через окончание военных кафедр в высших учебных заведениях, они также сознательно выбрали путь офицера, и они могут быть мобилизованы, даже если им не исполнилось 25 лет,

– указал Вениславский.

Сейчас законопроект о запрете мобилизации бывших "ограниченно годных" до 25 лет должны рассмотреть в Верховной Раде.