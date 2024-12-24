В Раде якобы лежит проект закона о снижении мобилизационного возраста: в ЦПД и НГУ отреагировали

В сети распространили заявление якобы представителя 17 бригады НГУ Сергея Лунича, который якобы сообщил, что законопроект о снижении мобилизационного возраста в Украине "уже лежит на столе" в Верховной Раде, ожидая одобрения. Однако эта информация не соответствует действительности.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности и руководителя ЦПД СНБО лейтенанта Андрея Коваленко. По этому поводу высказался и Комитет ВРУ по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки.

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Правдивы ли заявления о снижении мобилизационного возраста

Некоторые телеграмм-каналы активно распространяют недостоверную информацию о том, что проект закона о снижении призывного возраста с 25 до 18 лет уже лежит на столе в Верховной Раде и ждет своего одобрения. Однако это очередной виток дезинформационной кампании Кремля, отмечают в SPRAVDI.

Информация о снижении мобилизационного возраста, существования каких-то законопроектов, является ложью,

– так по этому поводу высказался Коваленко.

Комитет ВРУ по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки одновременно также сообщил, что никаких законопроектов по снижению мобилизационного возраста с 25 до 18 лет ни в Верховной Раде, ни в профильном Комитете по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки в частности, нет.

Как на это отреагировали в бригаде

В свою очередь пресс-служба 17 Полтавской Бригады Национальной гвардии Украины заявила, что Сергей Лунич, на слова которого якобы ссылаются в ложных сообщениях, не предоставлял подобных комментариев. Отмечается, что он в последнее время не привлекался к медийным мероприятиям и публичным выступлениям.

"Он не является лицом командования бригады (ни командиром, ни заместителем) и не является уполномоченным лицом для комментирования законопроектов или изменений к ним. Его должностные обязанности не предусматривают доступа к информации о законодательных инициативах или их статусе, тем более – прогнозирования их одобрения", – объясняют там.

Напомним, на днях Владимир Зеленский заметил, что в Украине мобилизационный возраст остается на уровне 25 лет – так, как было раньше. Президент подтвердил, что Украина слышала от некоторых западных лидеров сигналы о снижении мобилизационного возраста, однако, по его словам, это "нечестный разговор".