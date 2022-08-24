В квазиреспубликах к войне привлекают даже 16-летних детей и пенсионеров, – Верещук

На оккупированных территориях Донбасса продолжается мобилизация населения. В квазиреспубликах россияне привлекают к войне даже подростков и пожилых людей.

российским захватчикам безразличны человеческие жизни. Об этом сообщила вице-премьер Ирина Верещук в эфире национального телемарафона, информирует 24 канал.

​Обратите внимание На оккупированной Луганщине россияне планируют "общую мобилизацию": готовятся искать дезертиров

россияне привлекают к войне детей и пенсионеров

Спастись иначе не получится, потому что они даже привлекают к войне 16-летних детей. Мол, те пригодятся, чтобы подносить снаряды, другие, чтобы варить еду. Да и 65-летних насильственно загоняют туда. Знают, что те уже много лет не держали оружие в руках, не умеют им пользоваться и точно при первых же ударах погибнут.

– рассказала Верещук.

По ее словам, для оккупантов люди – ничто. Поэтому они не числятся с потерями.

Какая ситуация с "мобилизацией" на Донбассе

Ранее Ирина Верещук рассказала о бесчинствах оккупантов. На захваченных территориях они пытаются всячески "мобилизовать" местных мужчин.

"На практике – это насильственно записать в ряды их бандформирований. Например, только в Луганской области 55% таких насильственно мобилизованных стали "пушечным мясом". Об этом говорят у них внутри и мы это знаем от нашей разведки. Это минимальные цифры, процесс продолжается дальше", – сказала Верещук.

Такие действия врага она назвала сознательным уничтожением, геноцидом украинцев и тех, кто когда-то поверил оккупантам и подумал, что россия может стать "асвободителем".

Вас может заинтересовать – Стуканов заявил, что принудительная мобилизация на Донбассе продолжается: смотрите видео