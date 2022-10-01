Оккупанты проводят мобилизацию в Донецкой области: какой город следующий
Путин объявил о проведении мобилизации в России. Также захватчики осуществляют соответствующие действия на временно оккупированной территории Донецкой области.
Об этом 24 каналу сказал советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко. По его словам, оккупанты выискивают мужчин, грузят в автобусы и отправляют на фронт.
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Кого оккупанты мобилизуют в Донецкой области
Андрющенко отметил, что российские оккупанты сейчас осуществляют мобилизацию дончан. Находящаяся в Мариуполе "военная комендатура" продолжает сплошным порядком проверки документов мужчин.
То есть людей, имеющих регистрацию – Донецк, Макеевка, Горловка,
– сказал он.
По словам советника мэра Мариуполя, в этих городах, вероятно, уже не осталось мужчин, кроме тех, кто должен обслуживать какие-то элементарные вещи для существования хотя бы какой-либо инфраструктуры.
Кого оккупанты мобилизуют в Донецкой области и какой город следующий: смотрите видео
В каком городе будут дальше мобилизовать в армию оккупантов
Андрющенко рассказал, что в Мариуполе осталось очень много ВПЛ, которые с 2014 года выбрали для себя этот город. Они просто не изменили официально регистрацию из-за своего статуса и в паспорте у них указан, например, город Донецк.
То есть они сейчас в зоне риска,
– подчеркнул советник мэра Мариуполя.
Он отметил, что многие переехали из Донецка недавно. Потому что там очень горячо и бои идут на окраинах города. Хотя в Мариуполе, например, нет воды, равно как и в Донецке и Макеевке.
Мужчин сейчас выискивают, грузят в автобусы – и вперед на фронт,
– отметил Андрющенко.
То есть, резюмировал он, именно так происходит призыв в армию оккупантов. Следующая волна мобилизации будет уже касаться мариупольцев.Важно! В рамках объявленной частичной мобилизации россияне мобилизуют жителей временно оккупированных территорий, в том числе Крыма. Чтобы избежать попадания в российскую армию, граждане Украины вынуждены бежать в третьи страны через территорию России.
Принудительная мобилизация на оккупированных территориях: что известно
- Российские захватчики пытаются стянуть на фронт как можно больше пушечного мяса. В армию зовут даже заключенных с временно оккупированной территории Донецкой области.
- В Луганской области оккупанты начали призыв врачей. Правда, принудительная мобилизация этой категории частичная, поскольку есть некоторый список профессий.
- Заявления коллаборантов о том, что они не будут мобилизовать херсонцев на войну против Украины, являются лживыми. Они уже пытаются приступить к формированию "мобилизационного резерва" на оккупированных территориях.