На границе россии и Казахстана разместят пункт мобилизации
На российско-казахстанской границе планируют установить временный пункт частичной мобилизации. Его разместят на территории Астраханской области.
На границе большое количество россиян призывного возраста, ожидающих выезда в многокилометровой пробке. Об этом сообщают РосСМИ.
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Под Астраханью развернут пункт мобилизации
На контрольно-пропускном пункте "Караозек" на российско-казахстанской границе в Астраханской области подлежащих призыву россиян не выпускают из страны. В скором времени здесь откроют временный пункт мобилизации.
Сейчас образовалась многокилометровая очередь из желающих уехать из страны. Среди ожидающих – масса мужчин призывного возраста.
В пункте пропуска начали сверять документы выезжающих с федеральным реестром, подлежащих мобилизации и не выпускать граждан, которые подходят под критерии призыва, не имеющие права на отсрочку от частичной мобилизации или разрешения на выезд от военного комиссариата,
– сообщают власти региона.
На контрольно-пропускном пункте "Караозек" очереди россиян / фото из местных телеграмм-каналов
На границе большие очереди россиян / фото из местных телеграмм-каналов
Где еще россия развернет пункт мобилизации
- На границе с Грузией российские власти решили, что развернут мобилизационный пункт.
- Очевидцы опубликовали кадры из КПП "Верхний Ларс", куда пригнали микроавтобус с красноречивым названием "военный комиссариат".
- Кроме того, в Выборгском районе Ленинградской области в пункте пропуска Торфьяновка на границе с Финляндией заработал мобильный пункт призыва на военную службу.
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