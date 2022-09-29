На границе россии и Казахстана разместят пункт мобилизации

На российско-казахстанской границе планируют установить временный пункт частичной мобилизации. Его разместят на территории Астраханской области.

На границе большое количество россиян призывного возраста, ожидающих выезда в многокилометровой пробке. Об этом сообщают РосСМИ.

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Под Астраханью развернут пункт мобилизации

На контрольно-пропускном пункте "Караозек" на российско-казахстанской границе в Астраханской области подлежащих призыву россиян не выпускают из страны. В скором времени здесь откроют временный пункт мобилизации.

Сейчас образовалась многокилометровая очередь из желающих уехать из страны. Среди ожидающих – масса мужчин призывного возраста.

В пункте пропуска начали сверять документы выезжающих с федеральным реестром, подлежащих мобилизации и не выпускать граждан, которые подходят под критерии призыва, не имеющие права на отсрочку от частичной мобилизации или разрешения на выезд от военного комиссариата,

– сообщают власти региона.



На контрольно-пропускном пункте "Караозек" очереди россиян / фото из местных телеграмм-каналов



На границе большие очереди россиян / фото из местных телеграмм-каналов

Где еще россия развернет пункт мобилизации

На границе с Грузией российские власти решили, что развернут мобилизационный пункт.

Очевидцы опубликовали кадры из КПП "Верхний Ларс", куда пригнали микроавтобус с красноречивым названием "военный комиссариат".

Кроме того, в Выборгском районе Ленинградской области в пункте пропуска Торфьяновка на границе с Финляндией заработал мобильный пункт призыва на военную службу.

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