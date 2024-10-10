Такое мнение высказал командир батальона К-2 54 ОМБр Кирилл Верес в эксклюзивном интервью 24 Каналу, подчеркнув, что Украина точно все вернет, но не стоит ожидать, что это будет "завтра". Также он высказался о мобилизации и выплатам военным – читайте все дальше в материале.

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"Не все мужчины должны воевать"

Нардеп Ярослав Железняк заявил о том, что рассматривают три вида экономического бронирования. Общество уже разделено в этом вопросе на два лагеря. Кто-то говорит, что это классно, потому что это налоги и вклад в госбюджет. А кто-то говорит, что это разделение на бедных и богатых. Какого мнения придерживаетесь вы?

Я не считаю, что воевать должны все мужчины этой страны. Их здесь много, они не нужны все на фронте. Я не считаю, что все должны идти, но и не считаю, что все должны откупиться.

Просто скажу так, у меня есть много знакомых, которые богатые люди, реально богатые. Я бы не хотел, чтобы они попали в окоп. Объясню это. Они в окопе не сделают для моего подразделения то, что они делают здесь (в тылу – 24 Канал). Один помогает обеспечить жизнь сотни.

Если он (человек в тылу – 24 Канал) может заработать миллион и дает ВСУ тысячу гривен – welcome to окоп. А если он зарабатывает миллион и отдает ВСУ 300 – 400 тысяч – бл**ь, друг, так с тобой будет намного больше толку.

300 – 400 тысяч – это два термальных дрона. Да ничего себе. Если мое подразделение в месяц теряет десять, то это 30% моего запаса в месяц.

Люди должны делать то, что у них получается. Нет, конечно, если он заработал 10 – 17 миллиардов в месяц, а миллион отдаст ВСУ – это не деньги. Это не тот кэш, о котором мы можем говорить.

Кирилл Верес высказался относительно экономического бронирования / Фото 24 Канала

"Я к этому не готов"

Относительно снижения мобилизационного возраста с 18 до 20. Есть огромное разделение в обществе на эту тему.

Смотрите, я говорю сейчас за себя.

Мне очень не хватает личного состава, но я, видимо, еще не готов, чтобы у меня воевали массово 18-летние ребята. Возможно, я не прав.

Есть много командиров подразделений, чьи мнения расходятся с моими. Они считают, что нужно. Их видение такое. В их подразделении, в их формате – возможно.

Я против, чтобы люди воевали в 59 лет, потому что воины из них "так себе". При всем уважении, есть исключения, но в основном это люди, которые не должны вести такую активную фазу обороны или наступления. Также 18-летние ребята – я думаю, что это немножко рано. Я не готов еще на это.

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"Пока я комбат – будет так"

Вы сказали, что есть недостаток личного состава. Возможно ли поощрять наших граждан через финансовую составляющую?

Нет, лично я так не считаю. Делим 120 тысяч гривен на 30 суток. Это сколько получается? Четыре тысячи в день. Сказать военному: "Держи четыре тысячи гривен и иди штурмовать посадку". Скажу другими словами: "Иди умри за 4 тысячи". Ну, это же смешно. Я не считаю, что основная мотивация моих военнослужащих это деньги.

Возможно, у меня розовые очки. Конечно, деньги это неотъемлемая составляющая. Потому что мы, бахмутская бригада, почти 70% являются переселенцами. То есть нужно кормить семьи. Это все правильно.

Я искренне верю, что это (финансовая мотивация – 24 Канал) не о моем подразделении. Но это не значит, что мы можем быть без денег. Если все не получают, то будем и мы без денег. Если все получают, то и мои люди должны также получать.

Это огромная дилемма в обществе. Есть те, кто хочет, например, пойти служить и для него финансовый фактор является решающим.

Быть "в зоне выполнения боевых задач" и "на боевых" – это разные вещи. Я здесь готов сильно поспорить со многими командирами подразделений.

Если какой-то командир говорит, что "ты сидишь в окопе, тогда получаешь 100 тысяч, а если отошел на 2 километра – уже не получаешь". Тогда га*но у тебя командир, бл**ь, вот реально, га*но. Ну, это значит не командир.

У меня другая философия, лично у меня, потому что я подписываю этот рапорт. Я считаю, все мое подразделение, которое находится в зоне выполнения боевых задач, получает неплохую винограду. Нет у меня, кто получает 0 или только 100. Еще есть 30, 40, 50, 70, 80, 90 тысяч.

Командир батальона К-2 категоричен относительно выплат военным / Фото 24 Канала

Если у меня есть моя бронегруппа, которая выезжает в бой раз в месяц, тогда по этой логике они должны получать 30 тысяч на второй линии, ведь 5 километров в глубину – это уже вторая линия обороны.

И тогда, если они раз в месяц выезжают на штурм, то я выхожу с деньгами и говорю: "Так, экипаж танка – 4 тысячи гривен, экипаж второго танка – 4 тысячи гривен каждому. Сынки, поехали в бой. По вам сейчас прилетит три ланцеты, 40 снарядов стволки, два корнета и, видимо, 15 штук дронов. Но четыре тысячи гривен я вам дам, обещаю, при возвращении".

Это же не серьезно. Они также должны получать такое же денежное вознаграждение. Единственное, что сейчас правильно сделала наша страна – это ввели "окопные", мы так их называем. То есть, если боец находится 30 суток в непосредственном окопе, он получит плюс 70 тысяч гривен. И теперь у комбата есть градация, как считать выплаты.

Но если кто-то выходит поспать в село, которое три километра назад, и ему кто-то платит 30 тысяч из-за этого – то, бл**ь, я тогда не понимаю, почему вы у него (такого командира – 24 Канал) служите?

У нас такого нет. Если я узнаю, что кому-то из моих людей, которые отошли на 5 километров в тыл, один из командиров посчитает вторую линию, то я уволю того командира сразу. Такого командира в моем подразделении не будет. Это лично моя политика. Пока я здесь комбат, здесь будет так. При следующих руководителях подразделения пусть делают по-другому.

Но вы понимаете, что не все такие комбаты, как вы. Поэтому это проблема.

Разве я должен быть как все? Или все должны быть, как я? Нет. Это их совесть, это – моя. Я видел много интервью известных ребят, что в окопе получают 100 тысяч, а когда отошли – 30 тысяч. Вы перегрелись? Это какой-то сюрреализм. Такого не может быть. У меня такого не будет никогда. Кого бы я не хотел наказать – деньги эти он заслужил все равно.

Каждый рискует своей жизнью. Я могу наказать отпуском или премией, чем угодно, но не деньгами. Не в этом случае. Я же не его накажу, а его жену, его детей. Ему, может, нас**ть. А не получат эти деньги его дети.

"Снимите розовые очки"

Хотел спросить за россиян конкретно на вашем направлении. Как меняется их тактика? До чего они дошли? В конце концов, они же все тоже бывают разные. Бывают такие, что действительно выходят в штурм, разведывают позиции. А бывает так, что за ними заходят "спецы", и это огромная нагрузка для наших военных. Огромные вызовы, риски для жизни.

Я, конечно, не люблю хвалить врага. Но скажу, что тот враг, который стоит напротив моего подразделения – очень мощный. Они мощные в том смысле, что воюют против нас два года. Если мы не плохие, то они же не могут быть "лахмандеями".

Если мы у них за эти два года почти ничего не забрали, то где же они уже "лахмандеи"? Нет, нормальные люди, которые быстро учатся.

Их настолько много... 20 голов – это лучше, чем одна. Они сделают много и какая-то из их технологий точно будет работать. Снимите розовые очки.

Для поднятия боевого духа я, конечно, могу сказать, что они такие л*хи, ч**бики, бл**ь. Но где же они ч**бики?

Мои люди лично воевали с вагнеровцами. Там далеко, бл**ь, не л*хи были. Так говорят те, кто не воевал. Или те, кто думает по-другому, возможно. Может, в его случае ему какой-то бомж и попался. Однако надо посмотреть комплексно на проблему.

Почему-то компания л*хов отжала 20% Донецкой области. Соледар, Бахмут, ничего себе... И неважно, какими силами – 100 или 50 тысяч человек, но отжали. Отжали. И у нас там были также не маленькие потери. Ну, отжали же. Так где же они л*хи? А тогда кто мы?

Если взглянуть комплексно, то у нас есть 29 миллионов военных, а россиян – 149. Тогда какой выход у нас?

Выходы у нас два. О плохом я не буду говорить. Надо уничтожать врага – один к десяти.

Надо иметь чем?

У нас что, тупые в стране? Нет, вообще не тупые. Надо, чтобы сняли розовые очки. Просто я считаю, что сильно искажается информация..

Обратите внимание! Россия понесла рекордные потери во время битвы за Бахмут. Заместитель командира штурмового полка "Сафари" бригады "Ярость" Богдан Кушнир считает, что это была самая кровавая битва для России.

"Не дроны, а "летающие табуретки"

У нас меньше всего, чем у россиян, это объективный факт. В последнее время появляется очень много новостей о том, что международные компании, которые производят оружие, заходят в украинские ВПК. Это экспорт, это производство определенного вооружения здесь.

А чего они заходят только в 2024 году, а не в 2022?

Я думаю, что боялись раньше.

Я думаю, что нет. Возможно, мы много рассказываем, что у нас все есть? У нас вроде бы сотни производителей дронов стоит на закупках в Министерстве обороны, но летает только пять. Где остальные 72 г**на, бл**ь? "Летающие табуретки", я их называю, понимаете?

Разработчик, который ни разу не был на боевых действиях и даже не слушает, что происходит на боевых действиях, потому что "он все видит". Возможно, я лучше это вижу, потому что я комбат? Я здесь "художник", а ты должен делать то, что я тебе сказал. Потому что ты за это получаешь наши деньги.

В ж*пу это видение пусть себе засунет. Он так "видит", что это г**но за три года никак не полетело, понимаете? И стоит (дрон – 24 Канал) у меня, я на него смотрю и думаю, если он упадет москалю на голову – вот это будет успех. Пусть уже на голову кому-то упадет.

Ну, это факт. У любого батальона спросите. Купил дрон – доделал. Купил дрон – доделал. Но какие-то дроны надо доделать за три часа и потратить на это собственные 20 долларов, или пять часов, заплатив 150 долларов. Ну, это же "ни хр**а себе".

Я вот снимал производителей некоторых дронов. Они откровенно говорили, что все есть. Приехали на комиссию, а там говорят, что ничего не утвердят. И все прекрасно понимают, что они хотят "процентик" с этого.

Я этого не слышал. Этого не видел. Но хорошо, чтобы это г*вно утвердили, то оно не должно быть г*вном, оно должно нормально работать. Пусть стоит хоть на 10 тысяч гривен дороже. Если за него отдали 800 тысяч, то пусть будет 810 тысяч. Но пусть не будет г*вном.

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Выход на границы 1991 года

Один из вопросов, который активно обсуждается в обществе – что делать дальше? Отвоевать все военным путем или же идти договариваться с Россией? Знаем о Саммите мира. Есть китайско-бразильская инициатива, которая деструктивна для Украины. Есть формула Зеленского на "10 пунктов", но не все государства ее поддерживают. Значительная часть общества говорит о выходе на границы 1991 года, но есть нюанс. Хотеть и приобщиться к борьбе – разные вещи.

Золотые слова. Между "п**деть" и "делать" – большая разница. Броник, автомат, окоп, стрелять. Просто усра*ься.

Все же все движется к "мирной инициативе", которая является заморозкой. Верите ли вы, что на этом боевые действия остановятся и следующей войны не будет?

Следующая война. Когда и через сколько?

Этого никто не знает. Никто не может предсказать.

Моему подразделению нужен отдых хотя бы на 2 – 3 месяца. Без этого мое подразделение скоро закончится. За других не скажу. Пусть другие командиры на своих уровнях принимают такие решения.

Я уже 20 раз говорил свое мнение на всех интервью. Я не вижу сейчас у нас того потенциала. Вообще не вижу. Возможно, я слепой. Хотя зрение у меня 100%. Не вижу, что у нас сейчас есть возможность и потенциал выйти на границы 1991 года.

Скажу проще. Если у нас сегодня есть потенциал выйти на границы 1991 года, то почему мы хотя бы за Бахмут на сегодня не вышли?

Вчера мы Угледар оставили, а завтра мы выйдем на границу 1991 года? Не согласен. Или я чего-то не знаю. Может, нам кто-то из фонда Притулы "Звезду Смерти" купил? Не купил. "Вернись живым" купило? Не купило.

Важно! 2 октября появилась официальная информация о том, что ВСУ оставили Угледар после ожесточенных боев. Таким был приказ командования.

Я сейчас думаю, как не потерять свою линию окопов, потому что там люди. Я сейчас думаю, на каких частотах летают российские дроны, чтобы мой РЭБ лучше работал. Думаю, где найти лучший РЭБ. Думаю, к кому после вашего интервью я еще поеду, кто поможет нашему подразделению.

Я думаю, как забрать "двухсотых", которых не смогли забрать. Бл*ть, я вообще не думаю, как на границу 1991 года выйти. Я думаю, как не потерять те позиции, которые у меня есть.

Кто-то, может, думает шире. Пусть думают. Пусть решают. Мы шли на границу в 2023 году, бл*ть, в 2024-м. Через три месяца будет 2025-ый, а мы дальше "идем на границу 1991-го года". Только в обратную сторону.

Может, хватит про**бывать? Надо встать, а потом уже говорить, что мы идем вперед. Мы сейчас пи*дуем назад. Семимильными шагами. Какое, на*уй, вперед?

Знаете, идет человек на костылях и говорит, что завтра побежит на марафоне. "Когда снимешь аппарат Илизарова? Через полгода." Блядь. Ну, то же самое. Это какой-то сюрреализм. Кто это говорит? Кто в это верит?

Россия действительно не смогла захватить много территорий Украины. Ее реально победить. Но надо большие усилия.

Вы давно заходили в соцсети? Лучше не заходите.

Я есть только в фейсбуке. В соцсетях меня больше нигде нет.

Тогда не заходите. Там не розовые очки. Там намного хуже.

Знаете, мне напомнило это бой Фьюри против Усика. Пи*дел так же красиво, а потом упал как мешок с г*вном. Я понимаю, что в ММА и в боксе делают трэш-ток, чтобы заработать больше денег и набрать больше аудитории. А нам нахрен этот трэш-ток? "Мы завтра выйдем..."

Ну там поднятие морального духа населения, которое устало от войны. Это же по крайней мере этим аргументируют..

Россия. Такая, усра*ься, огромная страна. За время войны забрала у нас только где-то 25% страны. Или даже меньше. А хотели забрать все.

Давайте честно. То, что мы прое*али, как лохи, из-за кого-то в первые три часа полномасштабной войны, то это не считаем. В боях у нас забрали очень мало. На самом деле мало. Угледар, Соледар, Бахмут...

То, что где-то отступили, потому что, условно говоря, где-то не были готовы, где-то не было указаний – это третий вопрос. Или сразу в первый день две области сдали – это тоже другой вопрос.

В боях мы отступили очень мало. Так вот такая огромная страна смогла только забрать за все время где-то 25%. То есть мы, в пять раз меньше, должны за три месяца забрать у них все?

Но стоп. Чтобы не говорили, что я сдал назад. Нет. Надо биться, бл*ть. Надо бить. Даже не бить, а надо пи*дить. Реально пи*дить, бл*ть, так, чтобы поднялся и пол часа до земли не опускался. Это нужно. Но надо немного менять подход.

Как "валить" врага

Есть разные мнения относительно подходов, как можно истощить Россию. Кто-то является сторонником экономического истощения, кто-то говорит о санкциях. Кто-то говорит, что надо лупашить технику и личный состав. К чему вы склоняетесь?

Крайние два. Потому что я военный. Пусть хакеры валят их систему. Пусть медиа валят на своих направлениях. Надо валить на всех фронтах. Чтобы они не знали, откуда полетит подача. Это будет действенно.

А когда валят только военные, а все на перекуре – то это не бой. Должны валить все.

Я когда слышу, что мы что-то сломали. И там приехала тысяча фаллоимитаторов. Красавчик. Реально, просто огонь. Маленький свой вклад, но сделал.

Если это правда, то это 100% огонь. Если так все будут делать, то это будет пи*дец. А если одни дерутся, а все курят, то это такое себе.

Украина обязательно выйдет на границы 1991 года, но позже. Россия еще сама отдаст нам нашу землю. Силой все не получится отвоевать.

Вот полномасштабная война уже идет третий год. И мне говорят, что люди еще верят, что мы завтра выйдем на границы 1991 года. Бл*ть. Это пи*дец.

Вы удивитесь, но об этом говорят. Конкретно на этой теме о границах 1991 года такие ср*чи идут..

Демократическая страна. Мы же не стадо. У нас демократия. У нас Фейсбук. Соцсети. Свобода слова. И люди верят в такое. Это вообще.

Нет. Я сам в это верю. Я знаю, что мы заберем.

Просто не завтра?

И не послезавтра.

Может, в них вера – единственное, что осталось? У общества.

Нет. Или кто-то где-то спрятал пару ядерных ракет и морозился об этом 30 лет.

Видимо, кто-то что-то "заныкал" себе на 30 лет. И вот сейчас достанет резерв комбата. И по пункту принятия решений три десятка запустит.

Надо было поддержать бунт Пригожина. И война, думаю, закончилась бы еще тогда. Надо было тогда, чтобы наши пацаны с ними пошли. И "надвигали" бы всем.

Я слышал, что люди такие черные операции делают, что о таком даже говорить нельзя. Мы могли бы сделать такое. Я в этом уверен на тысячу процентов.

Учитывая те реалии, в которых мы оказались, это сложно. Возвращение границ – это не завтра, как вы говорите, и не послезавтра. Не скоро. Но вера в это должна быть.

Да нет, кто же сказал, что веры нет? Мы все вернем. Я уверен, что они нам все сами еще отдадут. Вот есть у меня такой процент уверенности, что отдадут.

Но для этого должно пройти какое-то время. И должны сделать какие-то действия. Силой мы это все не заберем. У нас не хватит силы. Разве у нас же тут блок НАТО воюет? Мы воюем сами.

Если бы здесь был весь остальной мир, то это был бы другой вопрос. А пока мы сами, то я не вижу сил. Если у нас идет такая мобилизация, как сейчас, то что вы хотите забирать?

Нам в первую очередь нужно стабилизировать линию фронта. Перестать терять нашу территорию. Минимизировать наши потери. Нанести максимальные потери врагу. Затем еще раз нанести потери врагу. А потом уже идти что-то забирать.