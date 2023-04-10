Получение повестки еще не означает призыва на службу: что следует помнить о мобилизации

Во время военного положения мужчины с 18 до 60 лет должны носить с собой документы, удостоверяющие личность. Им ведь могут дать повестку с требованием прибыть в Территориальный центр комплектования и социальной поддержки.

Во Львовском областном ТЦК и СП объясняют, что законодательство четко не определило, где именно должна быть вручена повестка. То есть ее могут дать по месту работы, проживания или даже в общественных местах.

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Что следует помнить о призыве и мобилизации в военное время

Получение повестки не означает призыва на службу. В первую очередь граждан вызывают для уточнения военно-учетных данных,

– заявили в бывшем военкомате.

Однако там действительно подтверждают, что если мужчина пройдет медицинскую комиссию и по всем критериям будет пригоден к службе, ему могут вручить повестку в армию. Однако в Территориальном центре комплектования и социальной поддержки рассказывают, что:

даже если военнообязанный имеет право на отсрочку, то он должен прибыть в РТЦК и СП с соответствующими документами и подтвердить это;

если мобилизованный не служил раньше, то его обязательно направят в учебные центры для подготовки.

Что делать переехавшим мужчинам

Военнообязанные мужчины, прибывшие во Львовскую область для проживания из других регионов, должны в семидневный срок обратиться в ТЦК и СП и стать на военный учет,

– объясняют военные.

Более того, если военнообязанное лицо нарушило правила военного учета и уклонилось от призыва, то в отношении него есть административная и уголовная ответственность. В частности, уклоняющимся во время мобилизации грозит до 5 лет тюрьмы.

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