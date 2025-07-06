Неявка по повестке: в ТЦК назвали все возможные уважительные причины

Всеобщей мобилизации в Украине подлежат мужчины от 25 до 60 лет, которых признали годными к военной службе. В этот период все военнообязанные должны находиться на учете и являться в ТЦК по повестке.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Харьковский областной ТЦК и СП.

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Какими могут быть уважительные причины

В ТЦК объяснили, что к уважительным причинам неявки по повестке относятся:

препятствие стихийного характера;

болезнь;

военные действия и их последствия;

другие обстоятельства, которые лишили возможности прибыть в определенные пункт и срок;

смерть близкого родственника (родителей, жены (мужа), ребенка, родных брата, сестры, деда, бабы) или близкого родственника жены (мужа).

Стоит отметить, что во время военного положения мужчины в возрасте от 18 до 60 лет должны постоянно иметь при себе военно-учетный документ в бумажной или электронной форме, а также документ, удостоверяющий личность.

Уполномоченные представители ТЦК и СП, полицейские, а также представители Госпогранслужбы имеют право требовать у граждан эти документы.

Напомним, в Украине планируют продлить военное положение и мобилизацию. По словам нардепа Ярослава Железняка, будут продолжать традиционно на 90 дней – то есть с 7 августа 2025 года до 5 ноября 2025 года.