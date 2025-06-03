Одним из возможных оснований для освобождения от мобилизации могут стать болезни глаз. О каких диагнозах идет речь – читайте в материале 24 Канала.

Читайте также Уволили по состоянию здоровья: исключают ли военных с учета – объяснения юриста

С какими болезнями глаз не мобилизуют

Для определения пригодности военнообязанного к службе военно-врачебная комиссия руководствуется "Расписанием болезней", утвержденным приказом Министерства обороны Украины №402. Заболевания глаза и придаточного аппарата рассматриваются в статьях 25 – 32 этого документа.

Освобождение от мобилизации возможно, если военнообязанный имеет заболевания, критически влияющие на состояние его здоровья и фактически исключающие возможность прохождения военной службы.

В перечне болезней, с которыми не могут мобилизовать, есть:

выраженные анатомические пороки век, орбиты, конъюнктивы со значительными нарушениями зрительных или двигательных функций на обоих глазах;

резко выраженные болезни всех частей глаза и его придаточного аппарата на обоих глазах, с частыми обострениями или снижением зрительных функций, что прогрессирует (рубцы, помутнение, дегенеративные изменения, катаракта, болезни зрительного нерва и т.д.);

отслоение и разрыв сетчатки любой этиологии на обоих глазах;

глаукома в тяжелой стадии на обоих глазах;

стойкий паралич двигательных мышц глазного яблока при наличии диплопии;

близорукость или дальнозоркость любого глаза в одном из меридианов более 12,0 диоптрий или астигматизм любого вида с разницей рефракции в двух главных меридианах более 6,0 диоптрий;

острота зрения одного глаза ниже 0,1 или его слепота;

слепота одного или обоих глаз;

отсутствие одного или обоих глазных яблок.

К слову, недавно Минобороны утвердило изменения в Положение о военно-врачебной экспертизе в ВСУ. Целью этих изменений является упрощение документооборота, ускорение принятия решений и снижение риска ошибок из-за человеческого фактора.