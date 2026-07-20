Готовятся к столкновению, – экс-посол рассказал, какие планы Кремль вынашивает в отношении Европы

Германия и Франция планируют совместные ядерные учения, а страны Балтии усилили меры безопасности. Подготовка к возможному столкновению с Россией в Европе идет уже предметно – с разработкой планов обороны.

Об этом в эфире 24 Канала заявил дипломат, Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в США (2015 – 2019), заместитель главы Администрации Президента Украины (2014 – 2015) Валерий Чалый, подчеркнув, что угроза со стороны России – уже не гипотетическая вещь.

О риске прямого столкновения

В Европе, как отметил дипломат, считают, что после завершения боевых действий в Украине россияне могут воспользоваться моментом и продемонстрировать Европе ее слабость. Однако пока говорить о том, что Россия готова провести атаку против стран НАТО, по его мнению, не стоит, так как это маловероятно.

"Но тем самым они действительно тогда разбудят Европу. Я говорил, что это единственный способ стать для нее субъектом в следующие 50 лет. Если дойдет до того, что Путин своими решениями, которые уже часто бывают нерациональными, пойдет на это, тогда мир станет совсем другим", – уверен Чалый.

По его словам, сегодня в Европе рассматривается угроза со стороны России в виде локальных гибридных провокаций, например, пересечения границы европейских стран беспилотниками, то есть роботизированными системами. Но он убежден, что продемонстрировать Европе ее слабость можно только посредством вторжения на сушу.

Самолетов, пересекающих воздушное пространство, и ракет недостаточно. Вторжение на сушу хотя бы на несколько суток, контроль над территорией Европы и неспособность НАТО реагировать на это – вот что нужно россиянам,

– пояснил Чалый.

Он добавил, что Россия может воспользоваться мобилизацией. Сейчас об этом много разговоров, что якобы осенью после выборов в Госдуму Путин может ее объявить и собрать миллион бойцов. Однако, по мнению дипломата, это скорее пугалки.

Ведь, по его словам, Кремль сейчас не знает, как набрать хотя бы 300 тысяч, да и такое количество ничего не решит, потому что ВСУ уничтожают оккупантов за месяц больше, чем Россия набирает в армию. Дополнительное количество не обученных мобилизованных, как предположил Чалый, Путин может разместить где-то у границ Эстонии, Финляндии, Польши и, проведя определенную операцию, дальше прикрываться такой массой.

"Мол, идут на них, значит, они тогда будут воевать. Европа почему-то сама расскажет, что туда привезли страшных новых русских. Это будет блеф, но эта масса может способствовать тому, что ЕС скажет: "Нет, нельзя. Давайте искать решение". За счет кого? Украины. Россияне именно этого и хотят. Они хотят продемонстрировать эскалацию Европе, а не нам. Что нам показывать? Украина уже все пережила", – заявил Чалый.

Ядерный шантаж против Европы

Дипломат продолжил, что россияне постоянно обсуждают эскалацию путем применения тактического ядерного оружия. Этим, по его убеждению, они только ускорят собственное падение. Китай еще в 2022 году высказал свое отношение к этому, как и США. А вот на европейцев это может подействовать очень угрожающе.

Поэтому я вполне реально рассматриваю и такой сценарий эскалации, когда россияне могут продемонстрировать тактический ядерный боезаряд в таких районах, где нет человеческих жертв. Условно говоря, где-то в Черном море вокруг территорий, которые они считают своими. Или, если будут окончательно терять Крым, то могут попытаться показать, что эта земля ничья,

– рассуждает Чалый.

Дипломат отметил, что об этом можно будет говорить тогда, когда Россия проведет соответствующие испытания. Он напомнил, что Путин публично поставил такую задачу более полугода назад во время заседания Совбеза. Тогда начальник Генштаба Герасимов испуганно начал убеждать главу Кремля, что он этого не сделает и понадобится как минимум 6 месяцев.

"Значит, они просто даже не знают, что у них там. У них с 1996 года не было испытаний. Так что пока эти испытания не состоятся, можно относительно спокойно смотреть на ситуацию, потому что контроль за такими испытаниями есть. И американцы, и европейцы следят за этим. А вот эскалация за счет большого количества мобилизованных может быть", – подытожил Чалый.

Полное интервью Валерия Чалого: смотрите в видео