"Мобилизация" на Юге не удастся, но криминалитет псевдореспублик Россия истребит, – Подоляк

Михаил Подоляк убежден, что организовать "мобилизацию" в Херсонской и Запорожской областях оккупантам не удастся. В то же время у них высокие шансы уничтожить представителей криминалитета "ЛНР" и "ДНР".

Советник главы Офиса Президента убежден, что у жителей Херсонской и Запорожской области отсутствует лояльность к россиянам. Следовательно, устроить "мобилизацию" оккупантам просто не удастся.

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Будут брать оружие и воевать против оккупантов

Люди будут брать оружие и переходить на сторону украинских войск – это же очевидно,

– подчеркнул он.

В то же время Подоляк добавил, что россияне, скорее всего, будут привозить бурят. Мол, их еще достаточно много есть. Да и Россия никогда не беспокоилась о том, как живут народы этого региона.

Более того, руководство России продолжает делать вид, что жертвы с их стороны не имеют никакого значения. Поэтому в Украину отправляют пушечное мясо, погибающее пачками от наших военных.

Зато более реальным для него является другой сценарий. Он прогнозирует уничтожение "генофонда" псевдореспублик "ДНР" и "ЛНР".

Таким образом, криминальные анклавы исчезнут, потому что людей уже там не будет – они их всех перемолотят на войне,

– подчеркнул он.

То же касается жителей Крыма. И, уверен Подоляк, это хорошо. Ведь остров оккупанты за 8 лет успели заселить бурятами и другими представителями народностей России.

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