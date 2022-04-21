Радник глави Офісу Президента переконаний, що в мешканців Херсонської та Запорізької області відсутня лояльність до росіян. Відтак, влаштувати "мобілізацію" окупантам просто не вдасться.

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Братимуть зброю і воюватимуть проти окупантів

Люди братимуть зброю та переходитимуть на сторону українських військ – це ж очевидно,

– наголосив він.

Водночас Подоляк додав, що росіяни швидше за все привозитимуть бурятів. Мовляв, їх ще досить багато є. Та й Росія ніколи не переймалася тим, як мешкають народи цього регіону.

Ба більше, керівництво Росії продовжує вдавати, що жертви з їхньої сторони не мають жодного значення. Тож до України відправляють гарматне м'ясо, яке гине пачками від наших військових.

Натомість реальнішим для нього є інший сценарій. Він передбачає знищення "генофонду" псевдореспублік "ДНР" і "ЛНР".

Таким чином кримінальні анклави зникнуть, бо людей уже там не буде – вони їх всіх перемолотять на війні,

– підкреслив він.

Те ж стосується мешканців Криму. І, переконаний Подоляк, це добре. Адже півострів окупанти за 8 років встигли заселити бурятами й іншими представниками народностей Росії.

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