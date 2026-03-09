Мобилизация людей с инвалидностью: кто подлежит призыву с 1 марта
- Люди с инвалидностью освобождаются от призыва, но это требует документального подтверждения от экспертной команды по оценке повседневного функционирования лица (ранее МСЭК).
- Призывники с инвалидностью могут получить отсрочку на 6 – 12 месяцев или бессрочно в зависимости от состояния здоровья.
В Украине продолжается всеобщая мобилизация до окончания военного положения. Призыву подлежат мужчины от 25 до 60 лет.
Закон также четко определяет, кто может быть освобожден от службы. Об этом пишет "ТСН".
Будут ли мобилизовать с инвалидностью с 1 марта?
В соответствии с 23 статьей Закона Украины "О мобилизации", от призыва освобождаются, в частности:
- люди с тяжелыми заболеваниями;
- те, кто официально имеет бронирование от предприятия;
- лица с инвалидностью любой группы.
Отсрочка может предоставляться временно (6 – 12 месяцев с повторной комиссией) или бессрочно, в зависимости от состояния здоровья.
Обратите внимание! Наличие инвалидности само по себе не гарантирует освобождение. Нужно иметь документ от экспертной команды по оценке повседневного функционирования лица (ранее МСЭК) и официально оформить отсрочку в ТЦК и СП.
Напоминаем, что с 1 января 2026 года в Украине ликвидировали медико-социальные экспертные комиссии (МСЭК). Зато оценку состояния здоровья и установления инвалидности осуществляют экспертные команды по оценке повседневного функционирования лица.
В марте 2026 года законодательных изменений по мобилизации лиц с инвалидностью не ожидается.
Мобилизация в Украине: последние новости
Мобилизация в ТЦК возможна только после завершения медицинского осмотра. Без законных оснований оставление ТЦК может расцениваться как уклонение от мобилизации. В случае незаконного содержания в ТЦК рекомендуется выяснить основания задержания, не подписывать документы без ознакомления и вызвать полицию по номеру 102.
С марта сохраняются ограничения на выезд для военнообязанных мужчин, но процедура стала проще для тех, кто имеет законные основания для выезда. Пограничники активнее используют электронные реестры для проверки данных о воинском учете, инвалидность, статус многодетного родителя или бронирование от мобилизации.
В приложении Резерв+ у некоторых военнообязанных появилась отметка "ВОС-999". Она позволяет определить, кто во время мобилизации должен пройти полную базовую военную подготовку.