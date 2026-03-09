Мобилизация людей с инвалидностью: кто подлежит призыву с 1 марта

В Украине продолжается всеобщая мобилизация до окончания военного положения. Призыву подлежат мужчины от 25 до 60 лет.

Закон также четко определяет, кто может быть освобожден от службы. Об этом пишет "ТСН".

Смотрите также Повестки в 2026 году: какие они бывают и где их могут вручить

Будут ли мобилизовать с инвалидностью с 1 марта?

В соответствии с 23 статьей Закона Украины "О мобилизации", от призыва освобождаются, в частности:

люди с тяжелыми заболеваниями;

те, кто официально имеет бронирование от предприятия;

лица с инвалидностью любой группы.

Отсрочка может предоставляться временно (6 – 12 месяцев с повторной комиссией) или бессрочно, в зависимости от состояния здоровья.

Обратите внимание! Наличие инвалидности само по себе не гарантирует освобождение. Нужно иметь документ от экспертной команды по оценке повседневного функционирования лица (ранее МСЭК) и официально оформить отсрочку в ТЦК и СП.

Напоминаем, что с 1 января 2026 года в Украине ликвидировали медико-социальные экспертные комиссии (МСЭК). Зато оценку состояния здоровья и установления инвалидности осуществляют экспертные команды по оценке повседневного функционирования лица.

В марте 2026 года законодательных изменений по мобилизации лиц с инвалидностью не ожидается.

Мобилизация в Украине: последние новости