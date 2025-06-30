Мобилизуют ли людей с инвалидностью и что надо знать, чтобы не потерять отсрочку

Во время мобилизации люди с инвалидностью имеют право на получение отсрочки. Однако при определенных условиях такие лица все же могут попасть в армию.

Какие правила мобилизации людей с инвалидностью существуют и что нужно знать, передает 24 Канал.

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Подлежат ли призыву люди с инвалидностью

По законодательству украинцы с удостоверением лица с инвалидностью имеют право на отсрочку и не подлежат призыву. Это не зависит от группы, подгруппы, диагноза и продолжительности заболевания. Мобилизовать не могут ни с 1, ни 2, ни с 3 группой инвалидности.

Также мужчины с соответствующим удостоверением имеют право на пересечение государственной границы.

Стоит знать, что лица с инвалидностью могут получать повестки. Работники ТЦК могут проверять таких мужчин и отправлять их на медосмотр. В случае получения повестки стоит выполнить все требования и показать документы об отсрочке, чтобы не получить штраф.

Однако, есть несколько случаев, когда мобилизация мужчины с инвалидностью все же возможна:

Если отсрочка не оформлена официально. Только наличие удостоверения не дает оснований для отсрочки, для ее оформления нужно обратиться в ТЦК или подать заявление через Резерв+.

Только наличие удостоверения не дает оснований для отсрочки, для ее оформления нужно обратиться в ТЦК или подать заявление через Резерв+. Если во время пересмотра инвалидность не была подтверждена .

. Если гражданин подписал контракт. Призыв граждан с инвалидностью возможен только на добровольной основе.

К слову, ранее мы писали, какие документы нужны, чтобы получить отсрочку.