Могут ли мобилизовать граждан, которые вышли на пенсию раньше 60 лет
В Украине продолжается всеобщая мобилизация, это необходимость в условиях ведения войны против агрессии России. Все мужчины призывного возраста, то есть 18 - 60 лет, могут получить повестки и вступить в ряды ВСУ. В то же время есть граждане, которые вышли на пенсию раньше 60 лет.
Юрист Неля Романенко объяснила, могут ли мобилизовать пенсионера. В частности, в случае, если он вышел на пенсию раньше 60 лет.
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Прежде всего юрист отметила, что в запас первой категории относятся военнообязанные, которые проходили военную службу и получили во время ее прохождения военно-учетную специальность.
В запас второй категории входят военнообязанные, которые не получили военно-учетной специальности во время прохождения военной службы или вообще не проходили службу.Справка. Согласно статье 28 закона "О воинской обязанности и военной службе", запас военнообязанных делится на два разряда, которые устанавливаются в зависимости от возраста военнообязанных.
Военнообязанные, которые находятся в запасе и имеют воинские звания рядового, сержантского и старшинского состава, делятся на разряды по возрасту:
- первый разряд – до 35 лет;
- второй разряд – до 60 лет.
Военнообязанные офицерского состава, которые находятся в запасе, тоже делятся на разряды по возрасту.
Первый разряд:
- младший офицерский состав - до 45 лет;
- старший офицерский состав: майор (капитан 3 ранга), подполковник (капитан 2 ранга) - до 50 лет; полковник (капитан 1 ранга) - до 55 лет;
- высший офицерский состав - до 60 лет.
Второй разряд:
- младший и старший офицерский состав - до 60 лет;
- высший офицерский состав - до 65 лет.
Предельный возраст пребывания в запасе второго разряда является вообще предельным возрастом пребывания в запасе Вооруженных сил Украины и других военных формирований.
Соответственно, мужчины, достигшие 60 лет, не подлежат мобилизации, поскольку приобрели предельный возраст пребывания в запасе ВСУ. После достижения предельного возраста мужчину исключают с воинского учета.
Таким образом, при отсутствии оснований для отсрочки на военную службу по мобилизации, Вы подлежат мобилизации,
– отметила юрист.
Мобилизация в Украине: актуально
- Владимир Зеленский внес в Верховную Раду инициативу о продлении всеобщей мобилизации и военного положения. Как и в предыдущие разы, на 90 дней. Срок действия военного положения и мобилизации заканчивается в Украине 14 февраля 2024 года.
- В Верховную Раду внесли новый законопроект о мобилизации. В этом документе правительство предлагает внедрить новый механизм уточнения военно-учетных данных.
- В частности, в нормах законопроекта о мобилизации говорится об обязательстве уточнять данные в ТЦК и СП, даже теми гражданами, находящимися за рубежом.
- Законопроект ликвидирует срочную службу и заменяет ее на общую военную подготовку.
- Призывной возраст уменьшится с 27 до 25 лет.