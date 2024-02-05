Могут ли мобилизовать граждан, которые вышли на пенсию раньше 60 лет

В Украине продолжается всеобщая мобилизация, это необходимость в условиях ведения войны против агрессии России. Все мужчины призывного возраста, то есть 18 - 60 лет, могут получить повестки и вступить в ряды ВСУ. В то же время есть граждане, которые вышли на пенсию раньше 60 лет.

Юрист Неля Романенко объяснила, могут ли мобилизовать пенсионера. В частности, в случае, если он вышел на пенсию раньше 60 лет.

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Прежде всего юрист отметила, что в запас первой категории относятся военнообязанные, которые проходили военную службу и получили во время ее прохождения военно-учетную специальность.

В запас второй категории входят военнообязанные, которые не получили военно-учетной специальности во время прохождения военной службы или вообще не проходили службу.

. Согласно статье 28 закона "О воинской обязанности и военной службе", запас военнообязанных делится на два разряда, которые устанавливаются в зависимости от возраста военнообязанных.

Военнообязанные, которые находятся в запасе и имеют воинские звания рядового, сержантского и старшинского состава, делятся на разряды по возрасту:

первый разряд – до 35 лет;

второй разряд – до 60 лет.

Военнообязанные офицерского состава, которые находятся в запасе, тоже делятся на разряды по возрасту.

Первый разряд:

младший офицерский состав - до 45 лет;

старший офицерский состав: майор (капитан 3 ранга), подполковник (капитан 2 ранга) - до 50 лет; полковник (капитан 1 ранга) - до 55 лет;

высший офицерский состав - до 60 лет.

Второй разряд:

младший и старший офицерский состав - до 60 лет;

высший офицерский состав - до 65 лет.

Предельный возраст пребывания в запасе второго разряда является вообще предельным возрастом пребывания в запасе Вооруженных сил Украины и других военных формирований.

Соответственно, мужчины, достигшие 60 лет, не подлежат мобилизации, поскольку приобрели предельный возраст пребывания в запасе ВСУ. После достижения предельного возраста мужчину исключают с воинского учета.

Таким образом, при отсутствии оснований для отсрочки на военную службу по мобилизации, Вы подлежат мобилизации,

– отметила юрист.

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