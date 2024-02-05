Юристка Неля Романенко пояснила, чи можуть мобілізувати пенсіонера. Зокрема, у випадку, якщо він вийшов на пенсію раніше 60 років.
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Передусім юристка зауважила, що до запасу першої категорії належать військовозобов'язані, які проходили військову службу та здобули під час її проходження військово-облікову спеціальність.
До запасу другої категорії входять військовозобов'язані, які не здобули військово-облікової спеціальності під час проходження військової служби або взагалі не проходили службу.
Військовозобов'язані, які перебувають у запасі та мають військові звання рядового, сержантського і старшинського складу, поділяються на розряди за віком:
- перший розряд – до 35 років;
- другий розряд – до 60 років.
Військовозобов'язані офіцерського складу, які перебувають у запасі, теж поділяються на розряди за віком.
Перший розряд:
- молодший офіцерський склад — до 45 років;
- старший офіцерський склад: майор (капітан 3 рангу), підполковник (капітан 2 рангу) — до 50 років; полковник (капітан 1 рангу) — до 55 років;
- вищий офіцерський склад — до 60 років.
Другий розряд:
- молодший та старший офіцерський склад — до 60 років;
- вищий офіцерський склад — до 65 років.
Граничний вік перебування в запасі другого розряду є взагалі граничним віком перебування в запасі Збройних сил України та інших військових формувань.
Відповідно, чоловіки, які досягли 60 років, не підлягають мобілізації, оскільки набули граничного віку перебування в запасі ЗСУ. Після досягнення граничного віку чоловіка виключають з військового обліку.
Таким чином, за відсутності підстав для відстрочки на військову службу по мобілізації, Ви підлягаєте мобілізації,
– наголосила юристка.
Мобілізація в Україні: актуально
- Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради ініціативу про продовження загальної мобілізації та воєнного стану. Як і в попередні рази, на 90 днів. Термін дії воєнного стану та мобілізації закінчується в Україні 14 лютого 2024 року.
- До Верховної Ради внесли новий законопроєкт про мобілізацію. У цьому документі уряд пропонує впровадити новий механізм уточнення військово-облікових даних.
- Зокрема, у нормах законопроєкту про мобілізацію ідеться про зобов'язання уточнювати дані в ТЦК та СП, навіть тими громадянами, що перебувають за кордоном.
- Законопроєкт ліквідовує строкову службу та замінює її на загальний військовий вишкіл.
- Призовний вік зменшиться з 27 до 25 років.