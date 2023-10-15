Мобилизовали непригодного: как можно отменить решение ВВК

После получения повестки военнообязанный должен пройти военно-врачебную комиссию, которая определит его пригодным или непригодным к военной службе. Если мобилизованный не согласен с решением ВВК, он имеет право обжаловать его.

Подать апелляцию на решение о мобилизации можно обратившись в Центральную военно-врачебную комиссию или в суд, рассказывает юрист Анастасия Цыбулько.

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Без суда или через суд

Если военнообязанный считает, что его незаконно определили пригодным к военной службе, он сначала должен подготовить необходимые документы – доказательство "неправильности" заключения ВВК.

Речь идет о медицинских справках, копиях документов с историей болезней или выводах врачей относительно наличия определенных болезней, из-за которых лицо не может служить.

Далее с этими документами следует обратиться в Центральную военно-врачебную комиссию или в суд.

Если решение о пригодности приняла ВВК районного и городского уровня, тогда можно обратиться в ВВК областного уровня или непосредственно в Центральную ВВК, которая пересматривает постановления ВВК любых уровней.

В этом случае комиссия может принять решение о проведении повторного медицинского осмотра.

Если военнообязанного не удовлетворило постановление Центральной военно-врачебной комиссии, он может еще обратиться в суд. Для этого следует подать исковое заявление в течение трех месяцев со дня получения решения о рассмотрении заявления.

Если человек сразу обращается в суд, то для подачи обжалования у него есть шесть месяцев со дня вынесения постановления ВВК.

Если непригодный к военной службе уже мобилизован, то необходимо требовать проведения нового осмотра, чтобы уволиться с ВСУ по состоянию здоровья. Для этого нужно: подать соответствующий рапорт непосредственному командиру, получить направление в ВВК, подготовить документы с доказательствами о проблемах со здоровьем, пройти ВВК и получить вывод, на основе которого воинская часть примет решение об увольнении с военной службы.

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