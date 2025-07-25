Адвокат рассказала, возможна ли мобилизация мужчин 50 – 60 лет на войну

В СМИ распространялась информация о том. что в Украине якобы больше не будут мобилизовать мужчин от 50 до 60 лет. Однако наспрвди запрета на призыв мужчин этого возраста нет и они могут быть мобилизованы общих основаниях в соответствии с состоянием здоровья.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на слова адвоката юридической компании Riyako&partners Екатерины Анищенко в комментарии Факты ICTV.

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Как в Украине мобилизуют мужчин 50 – 60 лет?

В Сухопутных войсках ВСУ определили, что военнообязанных мужчин 50 – 60 лет мобилизуют в части обеспечения, учитывая физического и психоэмоционального состояния. Это могут быть как тыловые подразделения, так и части, служащих на передовой.

Некоторые мужчины от 50 лет только обновляли данные в ТЦК и не получали боевых повесток.

Но давайте будем откровенны: лица такого возраста также проходят военную службу,

– сказала госпожа Екатерина.

Директива, которая рассказывает о мобилизации мужчин за 50 лет – это лишь разъяснение, а не нормативно-правовой акт. А мобилизация регулируется исключительно Законом Украины.

К слову, заместитель начальника Киевского РТЦК Лариса Козак отметила, что такие мобилизованные мужчины часто занимают должности водителей, логистов или тыловиков. В большинстве случаев военные этого возраста в штурмах участия не принимают.

В общем мужчины 50 – 60 лет проходят все этапы мобилизации, как и младшие граждане. Они также имеют право на отсрочку при определенных условиях.