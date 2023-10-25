Могут ли мобилизовать мужчин с третьей группой инвалидности: объяснение юриста

В Украине идет мобилизация в ряды ВСУ. В прошлом году Верховной Раде предложили разрешить призывать на службу в армию людей с инвалидностью с их согласия.

В то же время, если у мужчины III группа инвалидности, он все еще может воспользоваться отсрочкой. На какой срок она предоставляется и могут ли мобилизовать человека с инвалидностью, пояснил адвокат Богдан Пересада.

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Прежде адвокат напомнил, что в соответствии с абзацем 3-й части первой статьи 23 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации" не подлежат призыву на военную службу во время мобилизации:

военнообязанные признаны лицами с инвалидностью,

или в соответствии с выводом военно-врачебной комиссии временно непригодными к военной службе по состоянию здоровья сроком до 6 месяцев (с последующим прохождением военно-врачебной комиссии).

Внимание! Человек с инвалидностью III группы не подлежит мобилизации Мобилизовать такого человека могут только по его желанию и только по месту жительства.

Это, по словам адвоката, опять же предусмотрено положением упомянутой статьи:

"Лица с инвалидностью, а также лица, указанные в абзацах 4 – 12 части первой настоящей статьи, в указанный период могут быть призваны на военную службу по их согласию и только по месту жительства ", – говорится в тексте статьи.

На какой срок предоставляется отсрочка

На сегодня законодательство не содержит конкретного срока на который предоставляется отсрочка лицу с инвалидностью. Адвокат объяснил, что на практике случаи бывают разные: могут дать отсрочку на 6 месяцев, а могут и на 3 месяца.

В то же время право на отсрочку существует до тех пор, пока существует соответствующее ее основание. Военнообязанный будет иметь право на отсрочку до тех пор, пока у нее есть инвалидность.