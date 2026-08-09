Мобилизация мужчин старше 55 лет: кого призывают и где они служат

О мобилизации людей старше 55 лет рассказали в ТСН.
Как поясняют юристы в материале издания, действующее законодательство Украины во время военного положения предусматривает призыв военнообязанных в возрасте от 25 до 60 лет.
Сам по себе возраст старше 55 лет не дает автоматического права на освобождение от службы или отсрочку, если человек признан годным по решению военно-медицинской комиссии.
В то же время на практике граждан старше 55 лет призывают значительно реже, чем более молодых военнообязанных. Если же таких мужчин мобилизуют, их чаще всего направляют в подразделения обеспечения или тыловые структуры.24 Канал – в WhatsApp Подпишитесь, чтобы не потерять и читать проверенные новости
Они могут занимать должности водителей, логистов или выполнять другие задачи по обеспечению войск, хотя по закону назначение на боевые должности также возможно.
Шансы быть призванным в таком возрасте выше у тех, кто имеет востребованную военную специальность, боевой опыт или важные гражданские навыки. В частности, в Вооруженных силах всегда существует потребность в инженерах, медиках и специалистах по ремонту техники.
Предельный возраст пребывания на военной службе для рядового, сержантского и большинства офицерского состава составляет 60 лет, а только для высшего офицерского состава – 65 лет.
Это означает, что гражданина могут призвать даже в 59 лет, если у него нет других оснований для отсрочки.
Могут ли мобилизовать в 59 лет в Украине: что известно?
В Украине мужчины, которым исполнилось 59 лет, остаются военнообязанными и могут быть мобилизованы на общих основаниях. Сам по себе возраст не является основанием для освобождения от призыва, пока лицу не исполнится 60 лет.
В то же время при принятии решения учитываются не только дата рождения, но и состояние здоровья, военная специальность и потребности Вооруженных Сил Украины.
В первую очередь учитывается состояние здоровья военнообязанного. Кроме того, значение имеют наличие военно-учетной специальности, боевого опыта и профессиональных навыков, которые могут быть полезны для армии.