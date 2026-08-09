Мобілізація чоловіків після 55 років: кого призивають і де вони служать

Про мобілізацію людей після 55 років розповіли в ТСН.

Як пояснюють юристи, чинне законодавство України під час воєнного стану передбачає призов військовозобов'язаних віком від 25 до 60 років.

Сам по собі вік понад 55 років не надає автоматичного права на звільнення чи відстрочку, якщо людина визнана придатною за рішенням військово-лікарської комісії.

Водночас на практиці громадян після 55 років призивають значно рідше, ніж молодших військовозобов'язаних. Якщо ж таких чоловіків мобілізують, їх найчастіше направляють до підрозділів забезпечення або тилових структур.

Вони можуть обіймати посади водіїв, логістів чи виконувати інші завдання з підтримки військ, хоча за законом призначення на бойові посади також можливе.

Шанси бути призваним у такому віці вищі для тих, хто має затребувану військову спеціальність, бойовий досвід або важливі цивільні навички. Зокрема, у Збройних силах завжди є потреба в інженерах, медиках та фахівцях із ремонту техніки.

Граничний вік перебування на військовій службі для рядового, сержантського та більшості офіцерського складу становить 60 років, і лише для вищого офіцерського складу – 65 років.

Це означає, що громадянина можуть призвати навіть у 59 років, якщо він не має інших підстав для відстрочки.

Чи можуть мобілізувати у 59 років в Україні: що відомо?

В Україні чоловіки, яким виповнилося 59 років, залишаються військовозобов'язаними та можуть бути мобілізовані на загальних підставах. Сам по собі вік не є підставою для звільнення від призову, доки особі не виповниться 60 років.