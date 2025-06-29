Будет ли мобилизация мужчин старше 50 лет в июле

В Украине продлена всеобщая мобилизация и военное положение до 7 августа. В этот период в армию могут забрать годных по состоянию здоровья военнообязанных мужчин в возрасте от 18 до 60 лет.

Мобилизация мужчин за 50 лет происходит по общим правилам. Они могут быть призваны при отсутствии оснований для отсрочки, передает 24 Канал.

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Кого из мужчин за 50 мобилизуют

Прежде всего мобилизуют мужчин старше 50 лет, которые имеют дефицитные военные специальности: связистов, инженеров, других опытных специалистов, нужных боевым частям.

В то же время мужчин за 50 лет не направляют на штурмовые или передовые позиции.

Обычно тех, кто имеет соответствующий опыт или образование, распределяют по специальности (чаще всего в пехоту), а тех, кто ранее не служил и не имеет военной подготовки, отправляют на дополнительную подготовку и потом уже распределяют по частям по необходимости.

После обучения таких резервистов могут направить туда, где очень не хватает людей (защита районов, логистика, оборонные предприятия и т.д.).

В то же время мобилизация мужчин за 55 происходит по аналогичным принципам, однако тех, кто приближается к 60 годам, обычно уже не рассматривают. После 60 человек освобождают от службы на основании предельного возраста.

Напомним, что мужчины, которым исполнилось 60 лет, смогут добровольно заключать контракт на военную службу во время военного положения.