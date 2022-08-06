Отчаяние и паника, – Казанский рассказал об очередной волне принудительной мобилизации на Донбассе

На оккупированных псевдореспубликах в Донбассе продолжают мобилизовывать мужчин. На фронт бросают всех подряд и часто даже без амуниции. Россияне используют этих мужчин просто как пушечное мясо. Как к принудительной мобилизации относятся местные читайте в статье.

Об этом 24 каналу рассказал украинский журналист, политический обозреватель и блоггер из Донецка Денис Казанский. Он подтвердил, что мобилизация на Донбассе продолжается волнами.

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По его словам, оккупанты пытаются поймать в псевдореспубликах кого могут. Так, сейчас забирают тех, кого первые месяцы не трогали – это шахтеры, работники предприятий и т.д., но сейчас дошло и до них.

"При этом некоторые мужчины с деньгами или связями либо откупились, чтобы их не забирали воевать, либо за взятку выехали с этой территории в Россию или куда-нибудь дальше", – отметил Казанский.

Журналист добавил, что в соцсетях жители оккупированных территорий Донбасса пишут эмоциональные посты с вопросами, зачем эта война и когда все закончится.

У жителей Луганской области сейчас волна несогласия. Они заявляют, что раньше нужно было "освободить" псевдореспублику, они это сделали, так почему же им нужно воевать дальше. Это наивные люди, они действительно думали, что существуют какие-то "республики". Это действительно лучшее доказательство того, что это просто оккупированная территория,

– ответил он.

Казанский подчеркнул, что люди в отчаянии, но ничего с этим не могут сделать, ведь у них там нет никаких прав, и они просто фактически заложниками оккупированных территорий.

Сначала были попытки протестов, женщины в Луганске выходили на акции, некоторых из них задержали и начали судить за условную госизмену, им хотят дать около 20 лет тюрьмы. И это испугало людей, желающих протестовать все меньше.

"Сейчас проходят только какие-то локальные эмоциональные протесты, часто появляются какие-то видеообращения или посты в соцсетях, но эти люди очень рискуют и на это способны только те, кто в крайнем отчаянии", – отметил блогер.

Казанский о принудительной мобилизации на Донбассе: видео



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