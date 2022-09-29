В Донецкой области россияне проводят призыв еще 250 заключенных, в Луганской области больницы переполнены

Российские оккупанты пытаются стянуть на фронт как можно больше пушечного мяса. В армию зовут даже заключенных.

В сводке Генштаба на вечер 29 сентября сообщили, что руководство российских войск всеми имеющимися способами продолжает попытки восстановить боеспособность подразделений. Речь идет о тех, которые понесли потери в боях на территории Украины.

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На временно оккупированной территории Донецкой области так называемые "местные власти" проводят призыв и подготовку еще 250 заключенных. Их в ближайшие дни направят на доукомплектование подразделений, которые находятся на передовых позициях,

– сообщил Генштаб.

Также отметили, что враг продолжает нести потери. Подтверждено поражение сосредоточения живой силы и военной техники противника в районе Новой Кубани Херсонской области. Благодаря этому произошла детонация боеприпасов. Потери врага уточняются.

"В результате огневого поражения оккупантов в районе Софиевки Бердянского района Запорожской области, враг потерял более 40 человек ранеными и около 15 погибшими", – говорят в Генштабе.

По данным наших военных, в больницы города Старобельск Луганской области за последние дни доставили более 200 раненых захватчиков.

Мобилизация в россии

В Генштабе сообщали, что россия уже мобилизовала 100 тысяч своих жителей на фронт. Заявлено было 300 тысяч, но может быть еще больше. Бригадный генерал Алексей Громов рассказывал о возможных последствиях мобилизации для фронта.

По его словам, после псевдореферендумов и наращивания противником группировок своих военных сил не исключено, что будет эскалация ситуации. Это будет характеризоваться, прежде всего, новыми ударами врага по критической инфраструктуре. Также возможна активизация боев на фронте.

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