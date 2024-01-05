Россияне усилили мобилизационное давление на ВОТ: какие шаги они предприняли

Враг несет потери и требует постоянного пополнения живой силы. Для этого, в частности, использует оккупированные территории Украины.

Городской голова Мелитополя Иван Федоров рассказал 24 Каналу, что россияне усилили мобилизационное давление на оккупированных территориях. По его словам, можно увидеть несколько тенденций.

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Во-первых, россияне увеличили призывной возраст с 27 до 30 лет.

Во-вторых, оккупанты пытаются ставить на учет всех 17-летних, чтобы максимально охватить тех людей, которые могут потенциально сразу после 18-летия отправиться на линию фронта.

Сегодня их основная цель – максимально заполнить реестр возможных военнообязанных. Чтобы как только им потребуется пополнение пушечного мяса – также отправлять на Запорожскую линию фронта,

– отметил Федоров.

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Оккупанты обязывают все предприятия и социальные учреждения вести "военный учет". Это касается даже тех заведений, где работает несколько человек.

Кроме того, россияне завезли своих "военкомов" и создали так называемые "военкоматы".

Следует сказать, что под такую "мобилизацию" первыми попали украинские коллаборанты.

Первые предатели поехали на фронт. Полицейские, которые предали присягу Украине и согласились сотрудничать с врагом, уже поехали на Запорожское направление. Вероятнее всего, они вернутся в черных пакетах,

– констатировал Федоров.

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