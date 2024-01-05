Россияне усилили мобилизационное давление на ВОТ: какие шаги они предприняли
Враг несет потери и требует постоянного пополнения живой силы. Для этого, в частности, использует оккупированные территории Украины.
Городской голова Мелитополя Иван Федоров рассказал 24 Каналу, что россияне усилили мобилизационное давление на оккупированных территориях. По его словам, можно увидеть несколько тенденций.
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Во-первых, россияне увеличили призывной возраст с 27 до 30 лет.
Во-вторых, оккупанты пытаются ставить на учет всех 17-летних, чтобы максимально охватить тех людей, которые могут потенциально сразу после 18-летия отправиться на линию фронта.
Сегодня их основная цель – максимально заполнить реестр возможных военнообязанных. Чтобы как только им потребуется пополнение пушечного мяса – также отправлять на Запорожскую линию фронта,
– отметил Федоров.
"Военные столы" в больницах
Оккупанты обязывают все предприятия и социальные учреждения вести "военный учет". Это касается даже тех заведений, где работает несколько человек.
Кроме того, россияне завезли своих "военкомов" и создали так называемые "военкоматы".
Следует сказать, что под такую "мобилизацию" первыми попали украинские коллаборанты.
Первые предатели поехали на фронт. Полицейские, которые предали присягу Украине и согласились сотрудничать с врагом, уже поехали на Запорожское направление. Вероятнее всего, они вернутся в черных пакетах,
– констатировал Федоров.
Ситуация на Запорожье: последние новости
- В четверг, 4 января, оккупированной частью Запорожской области прокатилась волна взрывов. Было громко в Токмаке, Мелитополе и Бердянске.
- Кроме того, украинские военные вытеснили врага из некоторых позиций на Запорожском направлении. Защитники продвинулись в районе Вербового.
- Запорожье постоянно подвергается вражеским обстрелам. В частности, город оказался под ударом во время одной из последних массированных атак – 29 декабря.