В 2024 году тысячи украинцев с ВОТ подписали контракт с армией России: в ЦПД указали на причины

Страна-агрессор продолжает активно проводить мобилизацию на оккупированных территориях. В ЦПД объяснили, почему украинцы таки становятся в ряды российской армии.

Как сообщает ЦПД, с начала 2024 года по сегодняшний день около 7 тысяч жителей оккупированных территорий подписали контракт с оккупационными войсками.

Смотрите также Не говорят о важном нюансе: какую трассу россияне строят через Мариуполь

Почему украинцы становятся в ряды российской армии

Отмечается, что основной и единственной причиной вовлеченности населения ВОТ в ряды вооруженных сил России является высокий уровень безработицы и сложное материальное положение. На втором месте – агрессивная дезинформационная кампания захватчиков против Украины.

Российская сторона постоянно пытается "подкупить" местное население: в обмен на подписание контрактов с минобороны обещают право на получение земельных участков от органов оккупационной власти.

В ЦПИ подчеркивают, что Кремль намерен увеличивать показатели по мобилизации местного населения на ВОТ.

К слову, на оккупированных территориях Запорожья россияне занимаются промывкой мозгов детей, не справляются с коммунальными проблемами и привозят из страны-агрессора врачей, обеспечивая их жильем, украденным у местных жителей.