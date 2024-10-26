Кому не нужно проходить ВЛК в ноябре

Кроме обязательного обновления данных в ТЦК, военнообязанные во время действия военного положения должны раз в год проходить военно-врачебную комиссию. Однако определенные категории граждан могут не делать этого.

Так, кто именно может не проходить военно-врачебную комиссию, указано в постановлении Кабинета Министров от 7 июня 2024 года, передает 24 Канал.

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Кому не надо проходить ВВК

Не обязаны проходить военно-врачебную комиссию: